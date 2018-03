Rajnoch o penězích i konci angažmá v Olomouci. Vadili mu "mistři světa"

První ligu si zahrál naposledy před dvěma lety. Momentálně si Rajnoch ujasňuje, kam povedou jeho další kroky. „Určitě nejsem zajištěný do konce života. Něco jsem si vydělal, abych mohl investovat, a teď se mi to vrací. Nemusím tak hned nastoupit někam do práce. Mám čas zjistit, co chci do budoucna dělat. Dodnes mi třeba dluží v Ankaře peníze. Mám tam splátkový kalendář a doteď mi posílají peníze," prozradil.

Když mužstvo trenéra Michala Bílka bojovalo o účast na evropském šampionátu v Polsku a Ukrajině, patřil Jan Rajnoch do okruhu hráčů, na které se sázelo. Šanci tehdy dostal například v památném utkání ve Skotsku (2:2), kde však jednou ze svých chyb daroval domácím gól. Češi i přesto na EURO postoupili, avšak Rajnoch zůstal doma

„Dodnes si vzpomínám na zápas ve Skotsku, kde mi míč projel pod nohou, udělal jsem jedinou chybu v utkání a my z ní dostali gól. Nicméně jsme ten duel zvládli a postoupili. Nominace jsem se ale nedočkal, přestože jsem kvalifikaci odjel celou,“ mrzí Rajnocha.

Zklamání však zažil i po návratu z ciziny do české ligy. Nejdříve působil od zimy 2014 v Liberci, kde však v létě nastoupil trenér Samuel Slovák a mezi ním a Rajnochem to nefungovalo.

„Těšil jsem se na další sezonu pod novým trenérem, ale asi jsme si nesedli. Dodnes neznám okolnosti, proč jsem musel odejít. Možná bych s odstupem času udělal některé věci jinak, ale s novým trenérem to nebylo ideální. Vygradovalo to tak, že jsem zvolil odchod do Olomouce, která hrála druhou ligu,“ popisuje Rajnoch.

Olomouc mu nejdřív sedla. S týmem oslavil postup do první ligy, ale pak se opět něco pokazilo. „V první lize už to nebylo ono. Nelíbilo se mi, že někteří hráči si mysleli, že jsou mistři světa a už vše půjde samo. Spoustě lidem to vadí, když jim někdo řekne, že nemaká. A kluci si to říct nedali,“ vrací se Rajnoch k problému v kabině Sigmy.

Ta po návratu do nejvyšší české soutěže opět sestoupila, ale to už byl Rajnoch přeřazen do B týmu, kde se setkal s hráči, kteří momentálně patří pod trenérem Jílkem k oporám současného kádru. Jedná se například o Jiřího Texla či Lukáše Kalvacha. A kabina podle Rajnocha šlapala. I proto, že od tehdejšího trenéra měl volnost a mohl usměrňovat mladý kádr.