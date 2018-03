Svěrkoš o trápení Baníku: Sedm změn? To by prohrál i Juventus s Beneventem

Hrozba druhého baníkovského sestupu během dvou let je více než reálná. Obávají se jí fanoušci i bývalí hráči, kteří své jméno se slezským klubem navždy spojili. Václav Svěrkoš patří mezi ně. Do Ostravy se ze zahraniční mise vrátil dvakrát, jiný český klub pro něj nepřicházel v úvahu. Čtyřiatřicetiletý bývalý reprezentant ví, že situace Baníku je kritická. Případné páteční vítězství nad Jihlavou by podle něj znamenalo světýlko na konci tunelu. V rozhovoru pro deník Sport neskrývá názor, že změn v kádru během zimní přestávky bylo moc, že měli dostat větší prostor místní odchovanci. Mluví i o tom, kde podle něj dělá klub chybu i proč měl tým vést trenér Vlastimil Petržela.

Má co říct k přestupové politice Baníku. Čerpá nejen ze svých četných hráčských zkušeností, prošel pěti zahraničními kluby, ale i z těch, kterých nabývá nyní. Václav Svěrkoš se v současnosti živí jako hráčský manažer. Baník sleduje, má k němu stále blízko. Nejen proto, že jeho společnost Sports & Counselling v Ostravě sídlí.

Myslíte si, že Baník v případě vítězství nad Jihlavou ještě bude moci pomýšlet na záchranu?

„Matematicky to vycházet bude. Potřebný počet bodů Baník ještě získat může. Musel by pak ještě nejméně pětkrát vyhrát. To znamená celkem šest vítězství. Až dosud má na kontě v této sezoně ale jen dvě. Já jsem považoval za klíčový minulý zápas s Duklou. Tam jsem si říkal, že porazit Duklu, pak vyhrát nad Jihlavou a ve Zlíně, ještě by to mohlo vyjít. Teď už to bude hodně těžké.“

Proč se podle vás Baník, v zimě notně posílený, do současné situace dostal?

„Vždycky se rozhoduje na hřišti. Zvučná jména ještě nikdy nic nevyhrála. Když jsem viděl srdnatý výkon, který proti Baníku podalo Slovácko, nemohl jsem se ani divit, jak ten zápas dopadl. Baník se tomu nasazení nevyrovnal. Slovácko, a platí to i o Dukle, se proti posílenému Baníku hodně nahecovalo. Myslím, že tomu pomohlo i několik zimních vyjádření směrem z klubu, podle mě ne úplně šťastných, o tom, že klub chce uspět v domácím poháru. O záchraně se vůbec nemluvilo. Neříkám, že je špatné klást si vysoké cíle, ale musí to odpovídat realitě. Když jste předposlední, cílem musí být především záchrana.“