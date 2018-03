Raz, dva, tři! Tak konečně, smál se Řezníček po prvním hattricku v lize

Poprvé využil mizernou rozehrávku soupeřova brankáře, podruhé se trefil z malého vápna a potřetí hlavou po rohu. „Je to paráda, ale stejně jsem nejvíc rád za tři body,“ vyprávěl útočník, jenž v Sigmě od zimy hostuje z Plzně.

Užíváte si sladkou satisfakci? Po předchozích zápasech jste slyšel spíš kritiku.

„To psali novináři. Bylo to špatné, zato v přípravě to bylo super… Je to vaše práce, pánové. Já se akorát soustředil na každý další zápas a chtěl jsem ukázat, že jsem platný.“

Na Dukle se to povedlo. Pamatujete si svůj poslední hattrick? Nastřílel jste ho někdy v mládeži?

„Nevím, myslím, že v ČFL jsem dal i čtyři nebo pět gólů v jednom zápase. Ovšem v lize nikdy, takže jsem rád, že jsem se dočkal. Je to pro mě dobrá motivace do dalších zápasů.“

Zdá se, že vám Juliska sedí. V dresu Brna jste tam naposledy dal dva góly.

„Shodou okolností jsem tady s tím Brnem tenkrát poprvé vyhrál. Pamatuju si, že jsem na Julisce dal gól z penalty za Příbram, ale jinak nic moc. Neměl jsem na tenhle stadion dobré vzpomínky.“

Hattricky v aktuální sezoně HET ligy Golgol Mebrahtu (11. kolo, Zlín - Mladá Boleslav 1:5) Jevgenij Kabajev (11. kolo, Bohemians - Jihlava 4:2) Josef Šural (11. kolo, Jablonec - Sparta 0:3) Milan Kerbr (12. kolo, Liberec - Jablonec 4:1) Jakub Řezníček (22. kolo, Dukla - Olomouc 2:3)

Byl to ideální zápas na hattrick? Obrany obou týmů neměly svůj nejlepší den.

„Bylo to nahoru dolů, naštěstí jsme to zvládli. Dostali jsme zbytečný gól ze standardky na 2:3, když jsme tam byli v chaosu, ale urvali jsme to do vítězného konce. Kdyby ten kontaktní gól nepřišel, bylo by to v klidu. Takhle to ještě byly nervy.“

Paradox: Olomouc na Dukle nedala gól od roku 1994. Věděl jste to před zápasem?

„Slyšel jsem o tom. Je dobře, že jsme to zlomili. Ale víte, za co jsem nejvíc rád? Za tři body, ty jsou pro nás nejdůležitější.“

Logicky: poskočili jste na průběžné třetí místo a zůstali ve hře o poháry.

„Jasně, chtěli jsme se udržet nahoře. Jenže to nebylo jednoduché, Dukla hraje o všechno. Ale odjíždí se nám domů dobře, takhle jsme to chtěli.“

Zvlášť po předchozích jarních výsledcích, viďte? Do pátku jste uhráli jen pět bodů, z pěti zápasů jste zvítězili v jediném.

„Přitom hrajeme pořád stejně, kombinujeme… Chce to sypat míče do vápna a šance budou. Předtím jsme jich moc neměli a podle toho to vypadalo. Snad na tuhle výhru navážeme příště doma s Jihlavou.“

