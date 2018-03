Drsné prošlápnutí Baroše. Kapitán Baníku dal gól, ale končil na nosítkách

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 31. Baroš, 73. R. Hrubý, 80. Procházka Hosté: 50. Popović Sestavy Domácí: Laštůvka – Pazdera, Procházka, Šindelář, Fleišman – Fillo, Hlinka, R. Hrubý, Jirásek (65. Granečný) – Poznar (76. Diop), Baroš (C) (87. Stáňa). Hosté: Rakovan – Vaculík (C), Tlustý, P. Buchta, Schumacher – Levin – Fulnek, Dvořák, Urblík (90+3. Mara), Holík (46. Popović) – Klíma. Náhradníci Domácí: Budinský, Helešic, Granečný, Diop, Psyché, Stáňa, Mičola Hosté: Valeš, Štěpánek, Daníček, Mara, Popović, Opluštil, Nový Karty Domácí: Jirásek, R. Hrubý, Hlinka Hosté: Tlustý, Levin, P. Buchta (č) Rozhodčí Příhoda – Moláček, Arnošt Stadion Městský stadion, Ostrava-Vítkovice Návštěva 4446 diváků

Baroš by se pro Baník rozkrájel, to bylo v pátek patrné z jeho každého pohybu na hřišti. V 36 letech neúnavně dřel na hrotu útoku. Vyhrával osobní souboje, neustále hecoval své spoluhráče.

Krátce po půl hodině hry se dočkal odměny. Ve vápně si zády k bráně odskočil od obránců, chytře zpracoval míč a z otočky mířil přesně - 1:0 pro domácí! Baroš vstřelil svou osmou ligovou branku v sezoně a navázal na předchozí trefu proti Dukle (1:2).

Baroš ale povedené utkání nedohrál. V 84. minutě, když se u postranní čáry efektně dostával přes dvojici soupeře, ho fauloval jihlavský obránce Buchta. Kapitánovi Baníku při dohrání souboje prošlápl lýtko, za což okamžitě uviděl červenou kartu.

Z placu musel i nejzkušenější lídr Baníku. Baroše zákrok hodně bolel, trávník opouštěl s bolestivou grimasou a na nosítkách. Po utkání ale klub vydal zprávu, že Barošovo zranění není vážné, což znamená, že nejspíš stihne středeční dohrávku s vedoucí Viktorií Plzeň.

Barošův gól tentokrát pomohl k tomu, aby Baník poprvé na jaře absolvoval vítěznou děkovačku. V záchranářském souboji po výhře 3:1 sebral důležité tři body. "Tohle byl pro nás zlomový zápas a kdybychom ho nezvládli, tak by v podstatě bylo když ne hotovo, tak by to s námi bylo už hodně kritické. Zvládli jsme to, žijeme a myslím si, že nám to pomůže," uvědomoval si po zápase obránce Jiří Fleišman.

Spokojený byl i domácí trenér Bohumil Páník. "Dneska to byl spíše anglický, mužný fotbal. Jsem rád, že jsme to vyválčili. Oživili jsme trochu naši situaci v tabulce," hodnotil kouč situaci týmu, který na 14. Slovácko, první nesestupové mužstvo, ztrácí po 21 zápasech pět bodů.

