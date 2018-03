Brno vyhrálo 3:0, ale jen na břevna a tyče. To se nepovedlo, řekl Škoda

"Čekal jsem, že by se míč ke mně mohl odrazit. Šel jsem za tím," řekl po zápase novinářů Škoda, kterému se po Ziklově hlavičce do břevna odrazil míč přímo na hlavu. "Zbytečně jsem to chtěl umístit. Možná stačilo to dát jen doprostřed brány. Na jistou. Bohužel jsem to trefil špatně," litoval Škoda.

Zklamání ze ztráty nepřevážil ani pocit z dobré hry Zbrojovky. "Výkon byl lepší. To je pravda. Ale my potřebujeme doma vyhrávat. To se nepovedlo," poznamenal Škoda. Svěřenci trenéra Pivarníka na jaře v šesti zápasech vstřelili pouze dva góly a už ve třech zápasech vyšli naprázdno.

"Předtím jsme si šance ani nevytvořili. Dneska se nám v tomto směru vedlo lépe. Myslím si, že jsme jich měli dost. Potřebný gól jsme nedali," konstatoval střelec pěti branek Brna v tomto ligovém ročníku.

Dvě břevna a tyčku Škoda za zmar nepovažuje. "Dnes jsme měli smůlu. Připomenulo mi to zápas s Duklou, kde to bylo stejné. Doufám, že příště už gól dáme a vyhrajeme," tvrdí Škoda.

Brnu po remíze stále patří předposlední patnácté místo, Škoda si tím však hlavu příliš neláme. "Situace na mě nedoléhá. Víme, že na devátou Karvinou ztrácíme jen čtyři body. Dokud je o co hrát a není vyloženě rozhodnuto, tak je naděje. Tento zápas jsme chtěli vyhrát. Nepovedlo se to, musíme makat dál a začít vyhrávat," konstatoval Škoda, který si pochvaloval spolupráci s hrotovým útočníkem Martinem Ziklem.

"Dnes se nám dařilo. Martin to super podržel. My jsme měli pod ním přihrávky sbírat. Docela se nám to i dařilo. Ke gólu to však nevedlo," posteskl si Škoda.