Česko vs. Anglie: Příjmy v HET lize dosáhly dvou procent Premier League

Příjmy všech klubů v první fotbalové lize v Česku v sezoně 2016/17 dosáhly zhruba 2,75 miliardy korun. V anglické Premier League, která byla v Evropě nejlepší, kluby vykázaly souhrnné výnosy 5,3 miliardy eur (136 miliard korun), tedy asi padesátkrát více než v Česku. Vyplývá to z analýzy poradenské společnosti Deloitte, kterou má ČTK k dispozici.

"Průměrná návštěvnost nejvyšší české fotbalové ligy byla zhruba 4900 diváků, v poslední sezoně vzrostla na 5500. To je přibližně na úrovni týmů čtvrté anglické ligy. Na jedno kolo české ligy přišlo v sezoně 2017/18 v průměru 45.000 lidí. To je jako na jeden průměrný zápas německé bundesligy," uvedl specialista na sportovní problematiku v Deloitte Jiří Sauer.

Celkové příjmy českých týmů v nejvyšší soutěži nedosáhly ani na příjmově nejslabší klub v Premier League Hull City, který v sezoně 2016/17 utržil asi 3,4 miliardy korun. "Dokonce i zhruba stejně velké Rakousko a jeho nejvyšší soutěž dokáže vygenerovat dvakrát vyšší příjmy než česká liga," doplnil Sauer.

Příjmy českých klubů nicméně stoupají několik let po sobě, v sezoně 2016/17 meziročně vzrostly zhruba o 30 procent.V příští sezoně se podle Sauera pozitivně projeví účast Plzně v základní skupině Ligy mistrů, za kterou získá bonus 380 milionů korun. Jistou účast v základních skupinách Evropské ligy mají také Slavia a Jablonec. Slavia má navíc ještě šanci probojovat se do Ligy mistrů. Do základních skupin Evropské ligy se mohou z předkol dostat Sparta a Olomouc.

Vysílací práva na jeden zápas Premier League vyjdou podle studie v přepočtu na 235 milionů korun. "To je dvakrát tolik, než dostanou všechny kluby v Česku dohromady za práva na celou sezonu," uvedl Sauer.

Fotbalové ligy v Evropě v sezoně 2016/17 podle Deloitte měly v souhrnu příjmy 25,5 miliardy eur (655 miliard korun), meziročně o čtyři procenta více. Po anglické Premier League byla nejlepší španělská La Liga (73 miliard korun), následovaly německá bundesliga (71,5 miliardy), italská Serie A (53 miliard) a francouzská Ligue 1 (42 miliard). Mimo evropskou "velkou pětku" byly nejúspěšnějšími ligami turecká Süper Lig (19 miliard korun) a ruská Premier Liga (18 miliard).

"Mistrovství světa, které začne v Rusku příští týden, bude mít pravděpodobně vliv na evropský fotbalový trh v příštích dvou letech. Nejdříve prostřednictvím výnosů spojených přímo se samotným turnajem a v menší míře nepřímo díky následnému oživení ruského fotbalu," píše se ve studii.

Čím bohatší liga, tím méně peněz vydává na platy hráčů, uvádí Deloitte. V Anglii tato položka činí 55 procent výnosů, v Německu je to 53 procent. Naopak v Rusku utrácejí kluby na mzdy 72 procent výnosů.