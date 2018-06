LIGOVÉ STŘIHY o hvězdách: Stanciu musí přidat, Bořil je správný "magor"

Daniel Kolář a jeho oslavný tanec na náměstí v Plzni, kde se zapíjel pátý titul během osmi let • Barbora Reichová / Sport

U Michaela Krmenčíka potěšilo Střihavku, jak se vypořádal s jarní krizi pozdějšího mistra. „Prošel si těžším obdobím a zareagoval na to skvěle. Dal hattrick v posledním kole a 16 gólů za sezonu je pro mě dobrá práce,“ chválil Střihavka. Ve videu se dozvíte, jaká zahraniční soutěž by střelci Plzně mohla sedět.

Také příchod rumunského záložníka Nicolae Stancia do Sparty vnímá pozitivně. „Dobrý přestup do budoucna, ale bude muset přidat a pochopit filozofii klubu. Víc pracovat pro tým, víc chodit do sprintových náběhů.“

Obránce Jan Bořil podle Střihavky perfektně sedí do způsobu hry, který chce se Slavií praktikovat trenér Jindřich Trpišovský. „Piluje lajnu, je to správný ´magor´. Umí přitvrdit hru, velká perspektiva do budoucnosti,“ hodnotí ho.

Kapitán Baníku Milan Baroš je důvodem, proč se ostravský tým udržel mezi elitou. „Je vidět, že má srdce a dýchá pro Baník,“ tvrdí Střihavka. Přesto očekává, že příští sezonu už tolik zápasů neodehraje. Proč? Podívejte se na video.

