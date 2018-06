Brankář Heča už patří Spartě. Přivádíme kvalitní dvojku, řekl Ščasný

Fotbalová Sparta hlásí první letní posilu. Zkušený brankář Slovácka Milan Heča s ní podepsal smlouvu do roku 2021. V letenském klubu rodák z Krumvíře doplní stávající gólmany Florina Nitu a Davida Bičíka. Tomu sice po sezoně vypršela smlouva, na Spartě mu ale chystají její prodloužení o další rok.

Milan Heča v Uherském Hradišti dlouhodobě vykazuje vysokou výkonnost, patří mezi přední ligové gólmany. O jeho možném přesunu o patro výš se proto v posledních letech hovořilo pravidelně. Nyní se vše stalo realitou. Pražané za novou tvář podle informací deníku Sport zaplatí přes 10 milionů korun.

Příchod elitního tuzemského gólmana znamená rozšíření konkurence na brankářském postu Sparty. Heča si v uplynulém ročníku odškrtl devět čistých kont, především však oslnil v extrémně těžkých duelech na Slavii a v Plzni. V Edenu si připsal nulu a na západě Čech ho dokázal překonat pouze Tomáš Chorý. Slovácko z obou duelů bralo po bodu a děkovat za to mohlo především svému brankáři.

„Na Spartu se moc těším. Bude to pro mě další výzva, další posun v kariéře. Doufáme, že to tady zvládnu. Je to velký klub s obrovským jménem a bude pro mě čest tady hrát,“ řekl Heča pro klubový web.

Oficiální jedničkou na Letné zůstává Florin Nita, jenž po zimním příchodu spolehlivě nahradil Martina Dúbravku. Jaká role připadne Hečovi? „Milan představuje tu největší brankářskou kvalitu, která byla na českém trhu k mání,“ vysvětlil pro klubový web sportovní ředitel Sparty Zdeněk Ščasný. „Sledovali jsme ho dlouhodobě a uvažovali jsme o jeho příchodu už v době, kdy jsme prodávali Martina Dúbravku. Hledali jsme kvalitní dvojku k Florinu Nitovi. Jsme rádi, že se nám Milana podařilo přivést,“ prohlásil Ščasný.

S ohledem na to, že Sparta bude válčit na třech frontách, Heča o práci nouzi mít určitě nebude. Jenom v létě může tým trenéra Pavla Hapala odehrát šest duelů na cestě do základní skupiny Evropské ligy. K tomu domácí soutěž a MOL Cup.

Rudý dres bude nadále nosit i veterán David Bičík. Ačkoli mu po sezoně vyprší smlouva, sportovní ředitel klubu Zdeněk Ščasný už na konci května avizoval, že je klub připravený mu nabídnout prodloužení o další rok. Tak se s největší pravděpodobností i stane. Bičík tak bude z pozice trojky krýt záda mladším parťákům, oběma navíc může nadále předávat cenné zkušenosti.

Paralelně s tímto příchodem Sparta nadále pokračuje v jednáních o doplnění dalších postů. Prioritou zůstávají pozice pravého obránce a stopera. Na spadnutí je příchod útočníka Benjamina Tetteha z Bohemians, pátý celek uplynulého ročníku HET ligy by navíc rád získal i ofenzivního polaře.

