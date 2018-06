Plzeň jedná o Kalvachovi. Olomouc chce Řezníčka a přidat na jeho plat

Podle informací Sportu se však ledy v posledních dnech pohnuly, hlavní roli hraje útočník Jakub Řezníček. Olomouc by byla ochotna se západočeským celkem jednat za předpokladu, že Plzeň svého forvarda na Hanou znovu zapůjčí a z větší části jej bude platit.

Čerstvě 30letému fotbalistovi se totiž díky postupu do Ligy mistrů od července automaticky zvýší cca o třetinu plat, který si jiné ligové kluby nemohou dovolit. Záležet tak z velké části bude i na tom, zda se Sigmě podaří získat Vaněčka z Teplic, Dvořáka z Jihlavy či Schranze z Dukly.

Kalvach se netají tím, že by plzeňskou výzvu rád zkusil. "Sezona se nadmíru vydařila a teď přišla obrovská šance, kterou bych rád využil," přiznal 22letý záložník. "Když jsem se o zájmu Plzně dozvěděl, byl jsem hrozně moc šťastný. Kéž by to vyšlo, byl by to obrovský krok dopředu. Dostat se do takového fotbalu, přičichnout k Lize mistrů, o tom všichni kluci sní. Byla by škoda, kdyby se to nepodařilo."

Plzeň je na přestupovém trhu aktivní. Oznámila příchod zlínského Ekpaie, už v zimě si z Jablonce zajistila stopera Pernicu. Z bulharské Levski Sofia přišel univerzál Roman Procházka. Čtvrtou letní posilou se nejspíš stane Jaroslav Navrátil, šestadvacetiletý ofenzivní hráč Heraclesu Almelo, který na západě Čech začne letní přípravu.

V úterý by mělo dojít k finalizaci přestupu Dominika Janoška, devatenáctiletého talentovaného středního záložníka ze Slovácka.

