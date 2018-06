Návrat číslo 2! Rozhodlo srdce, chci se Baníku odvděčit, říká Jankulovski

Co rozhodlo pro váš druhý návrat?

„Srdce, jsem tady doma. V průběhu minulých let proběhla nějaká jednání se zahraničím, ale i něco s Prahou, co se týkalo reprezentace. Ale s rodinou jsem doma v Ostravě, usadili jsme se tady a jsme spokojení. Nacestovali jsme se už dost, stejně jsem v Ostravě skoro každý den, tak ten čas chci věnovat Baníku.“

Nabídku jste měl ale už dřív...

„Vždycky jsem říkal, že jednou přijde ten den, kdy se Baníku budu moct odvděčit za to, co mi dal. Potřeboval jsem čas, to pro mě bylo nejdůležitější. Majitel mi ho dal, rozkoukával jsem se a dostal oficiální nabídku. Zvažoval jsem ji a nakonec jsem se rozhodl ji přijmout.“

Dřív jste si vstupem do klubu nebyl jistý?

„Můj první návrat bohužel nevyšel, protože jsem se rychle zranil. Potom byly náznaky, abych jim pomohl. Ale když jsem ty lidi viděl a poznal, neměl jsem zájem. Já jsem ten poslední, který má zapotřebí vzít každou nabídku. Jsem rád za to, že jsem to tehdy odmítl.“

Proč?

„Když jsem se vrátil 2011, byl jsem z té situace smutný, i když to je slabé slovo. Spíše jsem byl zděšený, v jakém stavu Baník byl... Dnes lidi berou klub úplně jinak, chtějí jej někam dotáhnout, to pro mě bylo důležité. Dřív se hodně mluvilo, dnes se hodně děje. Kus práce se udělalo na tréninkových střediscích mládeže a tak dále. Dříve byly jen sliby a slova, teď jsou fakta.“

S čím do nové funkce jdete?

„Je to pro mě výzva, chtěl bych Baníku pomoct v něčem jiném. Něco jsem v zahraničí prožil, nějaké zkušenosti nabral, tak bych to teď rád využil. Zaměřím se hlavně na profesionální přístup od všech. Venku je to v tomhle ohledu někde jinde, takže to budu vyžadovat i tady. Nejen od kolegů, ale hlavně od hráčů. Mladí to musejí pochopit.“

A co se týče nových posil?

„Není moc času, za týden začíná příprava, i když spekulace se budou objevovat pořád, na to jsem zvyklý z venku, je to vaše práce. (úsměv) Chceme kádr udržet, nechceme změn dělat tolik. Za poslední dva roky přišlo kolem 40 hráčů, to je strašně moc. Musíme to ustálit a doplnit to jedním nebo dvěma kvalitními hráči.“

Přemluvil jste Milana Baroše, aby pokračoval?

„Měli jsme minulý týden osobní schůzku, předběžně jsme se domluvili na jeho dalším jednoročním působení. Samozřejmě bez podepsané smlouvy není nic oficiálního, ale dal nám najevo touhu pokračovat. Věřím, že až přiletí z dovolené, vše doladíme.“

Baník přežil klinickou smrt. Jak se Baroš a spol. drápali ze dna k záchraně? 720p 360p REKLAMA

Ligové střihy o Baníku: K herní tváři se dopracuje. Bude z něj černý kůň 1080p 720p 360p REKLAMA