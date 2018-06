Kalvach? Záleží na Olomouci, řekl Vrba. Jak vidí posily, proč končí Pilař?

Jak jste si užil volno?

„Od fotbalu jsem vypnul, mistrovství světa začalo naštěstí až včera (ve čtvrtek), takže v televizi nebyly fotbaly, nesledoval jsem ani přípravy. Měl jsem nějaké povinnosti v Přerově, pak jsme byli na dovolené v Rakousku.“

Jste spokojený se stavem kádru?

„Pracovali jsme na tom nějakou dobu, není pro mě nic nového, jací hráči k nám přišli. S některými z nich jsme jednali v průběhu jara, dolaďovali jejich příchody v měsících, kdy se to dolaďovat může. Ještě čekáme, jestli někdo odejde, jinak je v tuhle chvíli kádr směrem dovnitř uzavřený.“

Takže už neuvažujete o Zeleném z Jablonce a olomouckém Kalvachovi, o kterých se v souvislosti s Plzní mluví?

„Na to se musíte zeptat jiných lidí. Bavili jsme se o nich, s Lukášem (Kalvachem) už jsme mluvili dřív. Teď záleží na Olomouci, měnili se tam majitelé a podmínky, nevíme, jak se to bude vyvíjet dál.“

Plzeňské posily na hřišti. Viktoria začala přípravu i s Pernicou či Ekpaiem 720p 360p REKLAMA

Bude letní příprava jiná vzhledem k tomu, že Plzeň nečekají předkola evropských pohárů a jde přímo do Ligy mistrů?

„Je výhodnější, že nás nečekají zápasy, ve kterých chceme postoupit do skupiny Evropské ligy nebo Ligy mistrů, to odpadne a je to příjemné. Na druhou stranu je to pro nás víc zavazující pro začátek ligové sezony. Tu chceme začít s hráči, co si vytvoří v klubu nějaké postavení, až pak se zaměříme na Ligu mistrů. V minulé sezoně nám bylo předhazováno, že jsme některé zápasy v lize i Evropské lize ve skupině nehráli v nejsilnějším složení, to tentokrát v létě odpadá a je to naše výhoda.“

Jak těžké bylo se rozloučit s Václavem Pilařem, který pro klub odvedl v minulosti hodně práce?

„Těžké to bylo. Venca během mého prvního působení v Plzni odehrál spousty zajímavých utkání. Po přestupu do Wolfsburgu mu jeho zdravotní stav nedovoloval hrát celou sezonu, měl často zranění. Na základě toho jsme se rozhodli pro jinou variantu. Strašně mě to mrzí, Venca je výborný fotbalista, ale má zdravotní problémy a rozhodli jsme se pro novou variantu.“

Co si slibujete od Jaroslava Navrátila, který je v klubu na testech?

„Jarda se vrací po delší době ze zahraničí, rozhodli jsme se, že minimálně do soustředění v Rakousku bude s námi. Máme za sebou první trénink, bavme se o něm víc za čtyři, pět dní, teď je hodě brzy.“

Na jaký post s ním počítáte?

„Je to lajnový ofenzivní hráč, počítám, že zvýší konkurenci Zemanovi, Petrželovi a Kopicovi.“

Je pro vás výhoda, že začínáte přípravu dřív, než Sparta a Slavia a navíc máte mužstvo pohromadě?

„Zase začínáme později než Brno (úsměv). Ale teď vážně. Měli jsme naplánované funkční testy na středu a na čtvrtek, na ně volně naváží tréninky na hřišti. V neděli máme volno, od podělí startujeme hlavní část soustředění, úvodní tři dny bereme jako spíš rozjezdové. Je dobře, že máme hráče pohromadě, zjistili jsme zdravotní stav těch, co na konci sezony nebyli v pořádku. Začali jsme volněji, od pondělí pak se vším všudy.“

Jsou už hráči v pořádku?

„Někteří se ještě nezapojili. Lukáš Hejda trénuje individuálně, na funkčních testech si natáhl sval a je v péči lékařů. Martin Zeman je po operaci, bude se pomalu zapojovat do mužstva, zatím to je na nějaké části tréninku plus péče fyzioterapeutů. Tomáš Hájek dělal některé věci s fyzioterapeuty, s týmem šel začátek tréninku. Od poloviny příštího týdne už bude k dispozici. Doléčujeme různé věci, když jsme na konci sezony hráli až do posledního kola o titul, nemohli jsme přistoupit k tomu, aby někteří hráči šli na zákroky dřív, takhle se to trochu oddálilo. Ale do odjezdu na soustředění v Rakousku bychom měli mít všechny hráče k dispozici.“

Jak byste okomentoval tři plzeňské posily?

„Pernica je stoper, co má obrovské zkušenosti, něco už odehrál v domácí v soutěži. V Jablonci pravidelně nastupoval a byl důležitým hráčem. Po stoperech chceme, aby byli hodně tvořiví, on se dokáže zapojit i do mezihry. To nám trošku na jaře chybělo, aby byli stopeři víc aktivní. Procházka je defenzivní záložník. Naši ostatní střední záložníci jsou spíš menší postavy a tvořivější, proto jsme chtěli hráče, co nám zpevní defenzivu ve středu pole. V Lize mistrů a klíčových zápasech ligy budeme muset být v defenzivě lepší, než na jaře.“

A Ubong Ekpai, který přišel ze Zlína?

„Na jaře jsme měli některá zranění a nebyli jsme tak ofenzivní přes lajny. Hledali jsme řešení, Ekpai nás zaujal v lize, mohl by nám pomoct v rychlosti, hře jeden na jednoho. Janošek je spíš investice do budoucna, hráč se sice udělal do Plzně, ale šel ještě na hostování. Náš záměr byl, abychom měli pojištěného hráče, ne abychom ho pak v zimě přepláceli, když teď byla možnost vzít zajímavého hráče, co je perspektivní a mohl by v Plzni v budoucnu hrát.“