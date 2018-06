Tetteh začíná přípravu se Spartou, Juliš jde do Bohemians hostovat

O Benjamina Tetteha je velký zájem, blízko je jeho přestup do Sparty • Barbora Reichová (Sport)

Do letní přípravy fotbalové Sparty nastupuje i ghanský útočník Benjamin Tetteh. Jeho oficiální příchod bude administrativně dotažen v následujících dnech. Opačným směrem do Bohemians 1905 pak putuje na roční hostování Lukáš Juliš a jedná se o přestupu dalších hráčů.

"Tetteha jsme sledovali dlouho, je to typ hrotového hráče, který momentálně v kádru nemáme. Určitě také vnímáme, že má velký potenciál zlepšovat se. Jedná se o moderního útočníka silného v osobních soubojích. Víme, že by mohl být efektivnější, ale všichni, kteří jsme ho sledovali, jsme přesvědčení, že další krok k rozvinutí své kariéry může udělat u nás," uvedl na webu Sparty sportovní ředitel Zdeněk Ščasný o dvacetileté posile.

Tetteh na sebe upozornil především v zápase s Plzní, kdy byl prakticky u všech podstatných momentů a dotáhl Klokany k překvapivé výhře 5:2. V sezoně odehrál dvaet zápasů, dal dva góly a připsal si jednu asistenci. Před tím působil mladý Ghaňan i ve Slovácku, v Ďolíčku hostoval z belgického Lutychu.

To nejlepší od Tetteha: gejzír proti Plzni, sólo na Spartě a super patička 720p 360p REKLAMA

Do Bohemians naopak míří na roční hostování Lukáš Juliš, v dresu Klokanů budou dál pokračovat záložníci Rudolf Reiter a Jakub Nečas. Nyní se jedná o jejich trvalém přestupu do Ďolíčku, to samé platí i obránci Janu Vondrovi a útočníkovi Filipu Haškovi. "Tyto přesuny mezi Letnou a Ďolíčkem nesouvisejí s vyjednáváním o transferu Benjamina Tetteha," píše Sparta na svém webu.

Do přípravy s navrátilci i 15letý talent

Sparťané mají v kádru čtyři brankáře, na startu přípravy ale zatím chybí Florin Nita, který si po konci sezony plnil reprezentační povinnosti. Pozdější nástup mají i Nicolae Stanciu, Tal Ben Chaim a Josef Šural. K mužstvu by se měli připojit ve čtvrtek 21. června.

Do přípravy naskočí i devět hráčů, kteří se vrací z hostování – Eldar Čivič, Juraj Chvátal, Tomáš Wiesner, Daniel Holzer, Vukadin Vukadinovič, Filip Havelka, Néstor, Georges Mandjeck a Matěj Pulkrab.

Do přípravy se zapojí také talentovaný útočník Adam Hložek, který v červenci tohoto roku oslaví šestnácté narozeniny. Další mladík, Václav Drchal, pokračuje v rekonvalescenci po operaci kolene, kterou podstoupil v květnu tohoto roku.

Po pondělním tréninku na Letné čekají sparťany fyzické testy na FTVS, na konci prvního tréninkového týdne dvojzápas s Trenčínem. Prvním soupeřem Sparty na soustředění v Rakousku pak bude 3. července slavný Celtic.

Soupiska Sparty ke startu letní přípravy 2018/2019:

Brankáři: Florin Nita, David Bičík, Vojtěch Vorel, Milan Heča.

Obránci: David Hovorka, Semih Kaya, Costa, Lukáš Štetina, Ondřej Zahustel, Mihailo Ristić, Martin Frýdek, Eldar Ćivić, Juraj Chvátal.

Záložníci: Tal Ben Chaim, Rio Mavuba, Srdjan Plavšić, Michal Sáček, Jiří Kulhánek, Bogdan Vatajelu, Zinedin Mustedanagić, Nicolae Stanciu, Guélor Kanga, Lukáš Vácha, Tomáš Wiesner, Daniel Holzer, Vukadin Vukadinović, Filip Havelka, Néstor Albiach, Georges Mandjeck.

Útočníci: Václav Kadlec, Josef Šural, Václav Drchal, Benjamin Tetteh, Matěj Pulkrab, Adam Hložek.