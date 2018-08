Matoušek do Slavie už v létě? Citlivé téma, ale hodil by se, řekl Trpišovský

Slavia zaplatí za Jana Matouška rekordních čtyřicet milion korun a ponechá ho minimálně do zimy v Příbrami na hostování. Tak aspoň zněla původní dohoda.

Jenže nyní vicemistr čelí obrovské marodce, na které jsou dlouhodobě jen z ofenzivních hráčů Muris Mešanovič, Mick van Buren a Marco Alvir, a nyní k nim přibyli i Peter Olayinka s Jaromírem Zmrhalem. I proto měl dnes v Teplicích kouč červenobílých Jindřich Trpišovský pouze šest náhradníků včetně dvou juniorů Farida Nabiyeva a Matěje Valenty, oba samozřejmě bez jediného ligového startu.

Proto se logicky nabízí úvaha, zda si Slavia nestáhne Matouška předčasně. Pokud by něco připlatila, asi by to šlo.

„Tohle je pro nás docela citlivé téma i vzhledem k tomu, v jakém jsme stavu. Sledujeme ho průběžně, byl jsem osobně na jeho minulém zápase na Spartě, stahujeme si jeho utkání, koukáme na něj, teď v Příbrami byli naši skauti,“ naznačil trenér Slavie Jindřich Trpišovský, že by se 21letá kometa přeci jen mohla přesunout do Edenu o několik měsíců dřív.

Pro Příbram by každopádně Matouškův předčasný odchod znamenal citelnou ztrátu. „Tohle ovlivnit nemůžu, takže se toho nebojím,“ reagoval na tuto možnost příbramský kouč Josef Csaplár. „Názor na to mám, ale publikovat ho nemohu.“

„Je to talentovaný, rychlostní typ, i nám by se určitě hodil,“ podotkl k němu liberecký kouč Zsolt Hornyák. „Byl fakt nepříjemný, pro příbramský fotbal představuje velkou budoucnost.“

O tom, zda se Matoušek skutečně přesune do Slavie ještě v létě, však podle Trpišovského rozhodnou jiní. „Daří se mu, hraje první sezonu v lize, každopádně svou typologií a formou by se nám hodil. Vůbec ale netuším, jestli je reálné se domluvit a stáhnout si ho, tohle já neřeším, to musí vedení, já mám svých starostí dost. Každopádně ale musíme myslet taky na toho kluka, co je pro něj nejlepší.“

Uzávěrka soupisek pro základní skupinu Evropské ligy, kterou bude Slavia hrát, je příští týden.