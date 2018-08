Viděli v Plzni správný záběr? Sudí popsal, jaký vliv má „šedá zóna“

Běží 9. minuta a Milan Petržela si přehazuje balon přes ležícího Jana Krále. Když ho přeskakuje, bránící hráč ho zasáhne do nohy. Není to jasná situace, ale televizní divák z přiblíženého záběru po chvíli přece jen vidí, že to faul byl. Miroslav Zelinka, VAR pro tento zápas, však úhel patrně neviděl. Proto sudímu Radku Příhodovi nedoporučil, aby šel svůj původní verdikt přezkoumat k monitoru.

To připouští i Roman Hrubeš, který je pánem nad videem v českém fotbale. „Podle mých informací si vybral jiné záběry. Ten, z něhož se zdá, že Králova noha trkla do letícího Petržely – myslím, že to byla takzvaná spodní ofsajdovka –, mezi nimi nebyl,“ říká.

Vypadá to nepochopitelně, Hrubeš pro to však má vysvětlení. „Pracuje se pod tlakem a není čas prozkoumat úplně všechny záběry. Z toho, co VAR viděl, to na penaltu nebylo,“ tvrdí Hrubeš, podle něhož ani ten „nejlepší“ záběr jasně neprokazuje penaltu. „Neříkám, že se to nedalo písknout. Ale pořád je tu otázka, jestli by nespadl tak či tak, jestli neletěl už předem. Stále to je čtyřicet nebo třicet procent pochybností. Nebylo to zřejmé.“

Jak viděl situaci hlavní Radek Příhoda? „Zaprvé, do zápasu jsem šel s tím, že budu pískat pouze situace, které jsou stoprocentní. Co si budeme povídat, Petržela je určitý typ hráče a z mého pohledu to vypadalo, že skočil.