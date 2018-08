Ščasný po výhře: Vácha tým stmeluje. Buď najdeme trenéra, nebo zůstanu

Jak hodnotíte zápas s Duklou?

"Věděli jsme, že nás čeká těžké utkání. Viděl jsem Duklu na Baníku a měl jsem k ní respekt. Věděli jsme, že jejich série bez bodů nebude věčná, protože na Baníku hráli výborně a vypracovali si několik brankových příležitostí. Sráží je to, že nedávají branky. My do zápasu vstoupili ne úplně nejlépe. Střídali jsme dobré pasáže se špatnými. První poločas z naší strany nebyl povedený, zachránil to až gól v závěru, který nám pomohl. Druhá půle začala být podle našich představ. I střídání tentokrát úroveň zápasu zvedly. Chtěli jsme hrát na míči, dominovat, ale zároveň jsme věděli, že Dukla je běhavá, bude hrát bez zábran, nebude mít co ztratit."

Jste spokojený, že máte nulu a relativně bez problémů, nebo spíš panuje nespokojenost s tím, že hlavně první půle nebyla podle vašich představ?

"Hlavně první poločas nebyl podle představ. Po přestávce už tam byla spousta pěkných akcí. Bylo tam probíhání za obranu, náběhové sprinty, kterých bylo v první půli málo. Spokojenost s tím, že jsme Duklu do ničeho nepustili, v danou chvíli převažovala. Věřil jsem, že branku dáme a bylo důležité, že jsme soupeře k ničemu nepustili. Vlastně první možnost měla Dukla až v nastaveném čase druhé půle."

Jste spokojen s tím, jak jste zvládli druhou půli?

"Věděli jsme, že si nemůžeme dovolit další ztrátu. Na druhou stranu jsme si byli vědomi toho, že jsme oba zápasy herně zvládli. Byť rozdílným způsobem. Bylo pro nás důležité roztrhnout sérii ztrát a najet znovu na vítěznou vlnu, notabene proti Dukle, která měla na kontě nula bodů a přijela bez zábran. Jsem rád, že jsme to před pauzou zvládli."

Proč chyběl Michal Sáček?

"Dostal se do vážných zdravotních problémů během zápasu na Bohemians. Vůbec jsme o tom problému nevěděli. Skončil po zápase na jednotce intenzivní péče. Z problémů se dostal zhruba dva, tři dny po zápase. Na přání doktorů uděláme ještě jedny testy a pak se pustí do tréninku. Nechtěli jsme riskovat. Na Bohemians měl hrát zleva, ale vůbec nevnímal pokyny ani spoluhráčů, ani protihráčů, ani nás z lavičky. Více bych to komentovat ale nechtěl."

Jaká je pozice Lukáše Váchy? Je adeptem na to, kdo nahradí proti Baníku Kangu?

"Nechci teď hned řešit zápas s Baníkem, samozřejmě to ale vyřešit budeme muset. Váchova pozice v mužstvu je ale důležitá. Výborně pracuje a vrací se do své staré podoby. Je v šatně pozitivní a hodně tým stmeluje. Myslím si, že byla i jeho zásluha, že jsme se v závěru zvedli. Četl dobře hru, odebíral balóny a hrál velmi dobře."

Co jste řekl po žluté kartě Kangovi?

"Radši to nebudu komentovat. To se opravdu nedá."

Jak těžké je s Kangou na mimofotbalových věcech pracovat?

"Musím říct, že pro mě to není nijak složité. Našli jsme si k sobě spíše respekt, než cestu. Kanga vše, co chceme, respektuje. Zahraniční hráči jsou jiní a respekt je tam potřeba, a to jak ke kabině, tak ke spoluhráčům i k vedení. To tady je. Je to výborný fotbalista a těžká práce s ním není. Ale musíte si v hlavě srovnat, že zahraniční hráči jsou jiní, než čeští."

Vaše setrvání ve Spartě je prezentováno jako na dobru neurčitou. Jak si to vykládáte?

"Nijak si to teď nevykládám. Chtěl bych, aby to vydrželo do konce podzimu. A řeknu i proč. Znamenalo by to, že hrajeme dobře a že vyhráváme. Určitě to není ale kvůli mým osobním ambicím. Řekl jsem jasně, že jsem nechtěl nahradit Stramaccioniho ani Pavla Hapala. V danou chvíli to ale bylo nezbytné. Přivádět někoho cizího by v danou chvíli nebylo optimální řešení. S vedením jsme si řekli, že to takto nyní vydržíme. Je to ale hlavně proto, abychom měli čas na výběr potenciálního nového trenéra."

Budete nyní pracovat nějak jinak s mužstvem, vzhledem k tomu, že máte nyní dlouhodobější mandát?

"Věřte, že jsem pracoval stejně, když tu byl Pavel Hapal, pracoval jsem stejně i teď. Vždy jsme se s tehdejším trenérem na všem shodli. Samozřejmě můžou tu být i jiné představy o tom, kdo přijde, ale ne vždy jsou ti hráči dostupní. Pro mě se práce s mužstvem nemění."

Znamená to, že žádné změny v kádru už nenastanou?

"To jsem neřekl. Je tady možnost odchodu hráčů na hostování, což je pravděpodobné, ale i možnost, že třeba jeden hráč přijde. Není to ale tak, že by to byla otázka života a smrti. Když nám jeden hráč vyjde, budeme rádi, když ne, tak se nic nestane."

Bude teď vaše agenda přesunuta více na Tomáše Rosického, abyste měl více času na to, věnovat se dění na hřišti?

"Myslím, že přibylo více práce Tomášovi. O práci jsme se od začátku dělili, i když on říkal, že se to musí nejdříve naučit. Tomášovi ale přibyla práce v tom, že mi pomáhá i při tréninku na hřišti. Řešíme spolu bezprostřední věci kolem mužstva. Samozřejmě přibyla práce i mně. Časově je to asi stejné, ale zodpovědnost je větší."

Jak si představujete ideální scénář? Je to tak, že po podzimu najdete nového kouče, nebo byste chtěl trénovat i na jaře?

"Takto nepřemýšlím a neuvažuju. Vnímám to tak, že máme s vedením určitou dohodu. Logicky jsem nastoupil po odchodu Pavla Hapala, protože nebyla možnost narychlo sehnat trenéra. I když teď nejsme spokojení s dvěma remízami, tak se hra stabilizovala a nebylo by logické dělat nějakou další změnu. Opravdu ale nyní nepřemýšlím o tom, co bude na jaře. Spíš myslím na to, co bude teď na Baníku."

Jak se budete vy osobně zapojovat do hledání nového trenéra?

"Musíme být připravení na obě varianty. Tedy na to, že (v zimě) najdeme nového trenéra i na to, že zatím zůstávám. Musíme mít určitý okruh trenérů, z nichž musíme vybrat člověka, který se bude do Sparty hodit a bude to osobnost, kterou budou hráči i diváci respektovat. Hlavně musí chtít hrát tak, jak Sparta potřebuje a jak hrát má."