Vyhrajte, nebo skončím! Skuhravý prozradil, jak motivoval Opavu

Jeho konec by byl překvapivý, vždyť to byl právě on, kdo SFC vytáhl mezi elitu a před rokem bojoval ve finále MOL Cupu o šokující účast v základní skupině Evropské ligy. O fór však nešlo. „Byl jsem fakt vnitřně rozhodnutý, protože jsem myslel, že mužstvo potřebuje impuls,“ překvapil touto informací.

„Víte, my kvůli financím nemáme šanci do kádru zasáhnout tak, jak bychom chtěli. To, co nám agenti nabízejí, nám momentálně nepomůže, proto jsem chtěl kluky motivovat jinak. Šéfové mi sice řekli, že mě nepustí, ale já jsem to tak cítil,“ vysvětloval Skuhravý.

Vítězství nad „jeho“ Jabloncem, kde působil jako hráč i trenér, však podobné myšlenky zažehnalo. „Důležitější dnes byla pracovitost než fotbalovost, výsledek nám do dalšího období pomůže. Tenhle tým je moje dítě, furt věřím, že se zachrání!“ uzavřel odhodlaně 43letý kouč tiskovou konferenci.

Opava - Jablonec: Mohutná oslava Kayamby! Využil zaváhání Hrubého a otevřel skóre, 1:0 720p 360p REKLAMA