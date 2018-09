Ščasný: Nezklamal mě nikdo. Co mu prohra s Vltavínem řekla o mladících?

Jak zápas hodnotíte a čím pro vás byl specifický?

„Specifické to bylo tím, v jakém složení jsme nastoupili. Jsem ale strašně rád, že jsme utkání odehráli. Jednak Vltavín slaví výročí a za druhé jsem měl možnost vidět na hřišti kluky, které máme různě po juniorce, dorostu či Vlašimi. Ti s námi od pondělka trénují a zápas mi toho hodně ukázal.“

Byl někdo, kdo vás právě z těchto hráčů zaujal?

„Nebylo by dobré někoho vyloženě jmenovat. Nicméně mohu říct, že třeba takový Mareček, který podává kvalitní výkony dlouhodobě, hrál dobře i proti Vltavínu, a to jak kolektivně, tak individuálně. Pak tam byli hráči, kteří samozřejmě mají velké technické předpoklady, ale chybí jim kolektivnost. Tím myslím hlavně Daa a Ahmeda i Sharaniho. Pak se na hřišti objevili ale i hráči z áčka, u nichž jsem chtěl, aby hráli drtivou většinu zápasu. Ať už to byl Vácha, který mě příjemně překvapil tím, jak se dostává do formy, ale hlavně jsem chtěl vidět Mebrahta. S jeho výkonem jsem byl spokojený také.“

Přeci jen hráčů z A-týmu nastoupilo více. Nezklamali vás například Štetina, Vatajelu, či Vukadinovič tím, že nebyli až tak výrazní, byť třeba dlouho nehráli?

„To byl hlavní důvod, proč jsme je postavili. Štetina nehrál hrozně dlouho, takže jsem od něj zázraky nečekal. Vatejelu odehrál poslední dva a půl zápasu, nebo tři zápasy. Tam můžeme trochu spekulovat, zda jsme čekali více nebo méně. Vukadinovič to má proti soupeři, který hraje zezadu, vždy složitější. Nejde ale říct, že by mě někdo zklamal. Spíše jsem se díval na hráče, kteří s námi netrénují a naši kluci byli pod velkou zátěží celý týden, takže mě jejich hra nepřekvapila.“

Lukáš Vácha odehrál skoro celý zápas. Bylo to kvůli tomu, že jste ho chtěl vidět, protože může být jednou z variant na post vykartovaného Kangy?

„Ostravu teprve budeme chystat. Je pro nás nyní těžké to nějak řešit, protože nevím, v jakém stavu se nám vrátí hráči jako Stanciu a další z reprezentačních srazů.“

Jak jste spokojený s tréninkovým procesem během reprezentační pauzy?

„Tím, že jsme kádr doplnili mladými hráči, tak spokojený jsem. Má to pro mě velký smysl, protože je mohu vidět na vlastní oči. Na druhou stranu samozřejmě spokojený být nemůžu, když nemám kádr pohromadě. To ale není jen náš problém, ale všech ze špičky a bereme to jako fakt.“

Teď vás čekají těžké zápasy s Ostravou a Libercem, berete to jako utkání pravdy?

„Měli jsme teď relativně lehčí los, ale ztratili jsme s Příbramí i s Bohemians. Takže to takto nevnímám.“

Mladého záložníka Kulhánka jste poslali na hostování do Trnavy, proč právě tam?

„Bylo to jedno z nejzajímavějších mužstev z těch, která se o něj zajímala. Má možnost si tam zahrát Evropskou ligu a hlavně si myslím, že je velká šance na to, aby hrál.“

V Trnavě dělá asistenta váš syn. Je to výhoda v tom, že vám může o Kulhánkovi předávat zprávy?

„Samozřejmě jsme se nerozhodovali kvůli tomu, že tam působí můj syn, ale je to určité plus.“