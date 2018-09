Matušovič: Dřív měla Sparta větší persony. Největší plus Baníku je Páník

V divizním Havířově působí jako sportovní manažer a trenér, který své svěřence cepuje přímo na trávníku z pozice stopera. I přes velké vytížení však Miroslav Matušovič nepřestává FORTUNA:LIGU sledovat. A kvituje, že se soutěž vyrovnává. „Kdysi člověk dopředu tušil, kde se kdo v tabulce bude motat a že titul vyhraje Sparta nebo Slavia. To už dávno není a nebude.“

Takže si ani netroufnete tipnout, jak dopadne šlágr Baník–Sparta?

„Ne, favorizovat někoho je strašně těžké. (usmívá se) Baník je teď silný doma i venku, ale já si myslím, že Sparta je na tom úplně stejně. Pořád musíme mít na paměti, že je to prostě Sparta! Jsou to dva velmi kvalitní týmy, v tom zápase se může stát opravdu cokoli. Sparta je sice třeba kritizována, ale ona právě takové zápasy umí zvládnout.“

Možná rozhodne to, kdo lépe udrží emoce na uzdě, protože na tribunách bude zase hodně pekelná atmosféra…

„Přesně tak. Nehledě na můj přestup jsem už několikrát říkal, že Baník a Sparta mají nejlepší fanoušky v republice. V posledních letech je třeba euforie v Plzni nebo teď na Slavii, ale z historického hlediska je na tom podle mě lépe Baník se Spartou. Máme se na co těšit.“

Letenští budou postrádat vykartovaného Guélora Kangu. Je to pro ně velká ztráta?

„Určitě, protože je to velice kvalitní hráč. Já se ale musím zastavit u té jeho čtvrté žluté karty, která byla naprosto stupidní, a na této úrovni by se tohle nemělo stávat… Přesně to podle mě svědčí o jeho vnitřní osobnosti. Hraje si svůj fotbal a málokdo si s tím dokáže svým způsobem poradit.“

Vy byste věděl, jak na něj?

„S takovými hráči musíte umět komunikovat a naopak oni si musí vážit toho, že jste si