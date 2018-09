Byla to válka. Místo přihrávky Barymu jsem měl střílet, litoval Hrubý

Video k článku 720p 360p REKLAMA Baník - Sparta: Baroš si našel prostor, v klíčové chvíli ale podklouzl VŠECHNA VIDEA ZDE

Jaký to byl zápas?

„Válka.“

Větší než na jaře?

„Asi srovnatelné.“

Co vám v té válce chybělo, abyste ji zvládli lépe?

„Možná trošku štěstí, ale to zase nechci říkat. Bylo to prostě vesměs vyrovnané utkání, ale druhý poločas jsme měli více ze hry, i nějaké šance jsme měli, ale prostě jsme je nedotáhli. A to asi rozhodlo.“

Vy sám jste tam měl po hodině hry dobrou možnost po přistrčení Baroše. Proč jste nestřílel?

„Bary mi to tam hezky přistrčil, myslel jsem, že obránci půjdou do skluzu a že to tam Barymu dám do prázdné. Ale oni si na to chytře počkali a pak to jenom odkopli. Měl jsem určitě střílet...“

Prostor na to byl, nebo jste dostal míč za nohu?

„Byl, myslel jsem si, že to nemám tak dobře přichystané, a kdybych to chtěl zpracovat, tak bych to nestihl. Špatně jsem to vyhodnotil a měl jsem to prostě zkusit.“

Jako chvíli předtím, kdy jste Nitu pořádně protáhnul ranou k tyči. Kolik chybělo?

„Bylo to trošku z dálky a asi tu střelu dobře viděl. Protože kdyby na to neviděl, tak by nestačil tak rychle zareagovat. Od něj super zákrok, pro nás velká škoda.“

Mysleli jste v závěru na remízu?

„Ne, každý z nás chtěl vyhrát, dotáhnout to utkání do vítězného konce. Pak přišla taková rána, kdy oni nás dvěma přihrávkami překonali půlku hřiště a dali gól...“

