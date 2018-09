Baroš uznal porážku: Určitě to ode mě není ono, Sparta to zvládla lépe

V jarní části minulé sezony, kdy Baník bojoval o záchranu, porazil Barošův tým Spartu 3:2. Zkušený útočník tušil, že tentokrát to taková ofenzivní palba nebude. „Věřili jsme si. Věděli jsme, že to nebude takový zápas jako na jaře, kdy bylo hodně gólů,“ líčil. „Už před zápasem jsme tušili, že to bude o jednom gólu. Oni jej dali. My taky měli nějaké šance, nevyužili jsme je. Oni ano.“

Ostravský záložník Robert Hrubý označil souboj se Spartou za válku. Baroš sváděl ostré souboje s Martinem Frýdkem, v jednu chvíli si vyměnil pár ostrých slov s trenérem Zdeňkem Šťastným ze Sparty. „Hledáte každý zápas něco v tomhle...“ krčil rameny. „Nic, prostě jsme prohráli. Musíme uznat, že Sparta byla lépe připravená, než na jaře. Dneska to prostě lépe zvládli oni.“

Ostravského kapitána mrzely příležitosti, které Baník ve druhé půli nevyužil. V 56. minutě přistrčil Baroš míč Robertovi Hrubému, jehož střelu z dálky vyškrábnul brankář Florin Nita. V 62. minutě se pro změnu s Hrubým prokombinovali pokutovým územím, ale Hrubý místo střely ještě hledal Baroše a nic z toho nebylo.

„První střelu mu gólman dobře chytil, podle mého to šlo do brány,“ říkal o šancích Hrubého. „Tu druhou si myslím, že to měl vzít Robo na sebe. Už jsem nečekal, že to bude vracet. Prostrčil jsem mu to kolem beků, čekal jsem, že to zakončí na zadní tyč placírou. Navíc, když má tu střelu placírou hodně dobrou, utaženou. Ještě se rozhodl to vracet pod sebe, já už jsem to vůbec nečekal. Škoda, měl to vzít na sebe a zkusit to prorvat.“

Sám se po měsíční pauze necítil na hřišti ideálně. Většinu útočných soubojů mu sudí Pavel Královec navíc úzkostlivě pískal. „Nastavil takový metr, pískal to na obě strany, myslím, pak stejně,“ nehledal výmluvy. „A já? Určitě to není ono. Takové, jak jsem na tom byl po přípravě. Budu muset potrénovat, snad se do toho ještě dostanu.“

