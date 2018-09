Jílek na hraně. Co se děje v zákulisí Olomouce před klíčovou bitvou?

Z extrému do extrému. Jako kdyby to v Olomouci ani jinak neuměli. V minulé sezoně byla Sigma nejpříjemnějším překvapením ligy, teď je to přesně naopak. Nebo jste snad čekali, že bude po osmém kole předposlední?

„Nezaostáváme herně, ale rozhoduje se v šestnáctkách, kde jsme pokaždé druzí,“ láteřil trenér Václav Jílek. „Musí přijít daleko víc agresivity a odhodlání.“ Dnešní zápas Olomouce s Duklou, v kterém se potkají dva nejhorší týmy FORTUNA:LIGY, může mít pro progresivního kouče fatální následky. Předně: podle informací deníku Sport má zatím důvěru, která ovšem není bezvýhradná. Klubové představenstvo i s trenérským doyenem Petrem Uličným údajně dalo Jílkovi několik doporučení. Aby vybral nového kapitána, jenž probere kumpány z letargie. Aby vsadil na průbojnější typy, které půjdou za vítězstvím jako buldoci…

„Jasně, chtěl bych postavit zkušené hráče, kteří nejsou současnou situací tolik zatížení, třeba Vencu Pilaře nebo Juraje Chvátala. Jenže je bohužel nemám k dispozici,“ reagoval Jílek.

Padala jména jako Jarolím, Hapal a Pivarník

Po našlapaném srpnovém programu, kdy Sigma týden co týden střídala ligu a Evropu, měl s týmem konečně čas na důkladnou přípravu, ale o idylce se mluvit nedá. V zákulisí se špitá o tom, že spousta Jílkových chlapců má vztek, že jim v létě nevyšly vysněné přestupy. Za trenérem ovšem stojí, status quo je pro ně výhodnější než nejistá budoucnost pod novým koučem.

Na Andrově stadionu a okolí padala jména jako Karel Jarolím, Pavel Hapal či Roman Pivarník, ale Sigma tuhle cestu odmítá. Chce „levného“ trenéra, který ví, jak klub funguje, a nemusel by se dlouze rozkoukávat. Zdroje Sportu mluví i o tomhle scénáři: pokud dnes Olomouc nezvládne ani poslední Duklu, Jílek to položí sám. Pak by mohlo dojít na povýšení nového asistenta Jiřího Saňáka či trenéra juniorky Josefa Muchy, jenž v minulé sezoně trénoval Karvinou. Na vše by dohlížel Ladislav Minář, jenž dělá v Olomouci sportovního manažera.

Čistě pro zajímavost: na kolegu Romana Skuhravého, jenž postupně dává dohromady utrápenou Duklu, nemá Jílek nejlepší vzpomínky. V předminulé sezoně Sigma ani jednou Skuhravého Opavu ve druhé lize neporazila (1:1 doma, 0:2 venku). „Jestli jsem byl kdysi proti Olomouci úspěšný, teď nehraje absolutně žádnou roli. Proti soupeři může působit moment, že s námi hraje doma a za každou cenu musí uspět, ale neupínám se k tomu. I my musíme něco ukázat,“ zdůraznil Skuhravý.

Na novou adresu přišel v nedávné reprezentační přestávce a hned v ligové premiéře slavil s Duklou její první body v sezoně. Nervózní duel s Libercem (2:0) nebyl bez chyb, ale vrátil Dukle naději.

„Nedokážu porovnat atmosféru před mým nástupem a po něm, ale na hráčích jsem viděl, jak moc potřebovali zažít pocit nelíčeného štěstí a radosti. Zvládnutý zápas s Libercem nás může nastartovat,“ poznamenal Skuhravý.

V lize pomalu končí první třetina základní části a ve žhavém utkání už půjde o dost. Porážka by pro oba týmy znamenala další komplikaci: pokud zakopne Olomouc, dost možná to odnese Jílek. „Dukla není tým, který by byl smířený se sestupem, ale my se musíme dívat sami na sebe,“ vyhlásil. „Jsme schopní přehrát kohokoliv.“ Vážně? Dnes od 15.00 se ukáže. Sledujte ONLINE ZDE>>>