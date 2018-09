Slavii dochází hráči. Náš program je nemilosrdný, řekl Trpišovský

Jaký to byl zápas?

„Bohemka nám nedala nic zadarmo. Celoplošně napadala, nebylo to jednoduché. Vyloženě vydřené vítězství. Pomohlo nám, že jsme hráli doma, lidi nás celý zápas neskutečně povzbuzovali. Atmosféra skvělá, i když výkon ve druhém poločase nebyl vůbec dobrý. Dohrávali jsme trochu na morál, jak začalo pršet, bylo to ještě náročnější.“

Co zdravotní stav Stanislava Tecla?

„Vůbec žádné zprávy nemáme, teď pojede na magnetickou rezonanci. Jde o problém s kolenem, v souboji se mu podvrklo. Je těžké něco předvídat, uvidíme po vyšetření. Snad to dopadne co nejlépe. Hlavně kvůli němu, protože je ve formě a pracuje skvěle.“

Když jste viděl sestavu Bohemians s rychlými hráči v útoku, říkal jste si, že to bude ještě o to těžší?

„Mysleli jsme, že budou hrát podobně jako v Olomouci, ta na tom tehdy byla s nabitým programem ještě hůř. Rychlejší než v tomhle složení už být nemohli. Klobouk dolů před našimi stopery. Ngadeu toho už měl plné zuby, ale Kúdela ho skvěle zajišťoval. Po brejku z mizerné standardky nás zase zachránil Jarda Zelený, který zapnul nitro.“

Jak se vám líbil Michael Ngadeu?

„Je to Ironman, zeď, strašně důležitý hráč. S Kúdelou si hrozně sedli, funguje mezi nimi chemie. Myslím, že se aktuálně cítí dobře, vyhovuje mu styl, kterým hrajeme.“

Jan Matoušek musel nahradit Stanislava Tecla, nastoupí v útoku i příště?

„V dalším zápase asi ano, bude to v poháru proti Ústí, což jsme i plánovali. Odpracoval to v rámci svých možností, potvrdil výborný výběr místa. Ale bylo to těžší v tom, že vyloženě na hrotové pozici zatím tolik nehrál. Jenom potřebujeme, aby se co nejdřív uklidnil a řešil situace s chladnou hlavou. Tím, že šel rovnou z lavičky, to neměl jednoduché.“

Vladimír Coufal byl v prvním poločase zase ošetřován, nechtěl si odpočinout?

„V pátek byl po Bordeaux unavený, v sobotu už míň a viděl jsem na něm, že chce hrát. Nevím, kde tu energii bere. Měl trochu problém s kolenem, ale nemohli jsme si dovolit ho vystřídat, O jedno střídání jsme přišli už v první půli a spousta hráčů nevypadala dobře, takže jsme si je radši šetřili.

Bude ve středečním pohárovém zápase proti Ústí možnost protočit kádr?

„Nám trochu docházejí hráči a další program je nemilosrdný. Pohár je pro nás taky důležitý, a myslím si, že na výběr zase tolik mít nebudeme. Musíme to zvládnout.“

