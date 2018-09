Hrošovský po Jablonci: Odehráli jsme zlý zápas. O únavě nemůže být řeč

Video k článku 720p 360p REKLAMA Jablonec - Plzeň: Demolice! Kozáčik nezabránil Chramostově gólové hlavičce, 3:0 VŠECHNA VIDEA ZDE

Čím vás Jablonec tolik přehrával?

„Bylo to od nás zlé. Hráli jsme roztažení, tím pádem měl soupeř všechny odražené balony a z toho se dostával do šancí, které si vypracoval.“

Ovlivnila utkání únava?

„Jaká únava? Oni hráli ve čtvrtek, my ve středu, nevím, o jaké únavě se tady bavíme. O tom to určitě nebylo.“

Rozhodly vaše nepřesnosti v rozehrávce?

„Jedna věc byla nepřesnost, druhá, že když jsme se snažili tvořit nahoře, málo jsme z našich útočných akcí něco uhráli. Vepředu jsme nedokázali nic vytvořit, pak se to na nás valilo a vypadalo to takhle.“

Byl Jablonec agresivnější a hrál s větší chutí?

„Asi to tak vypadalo, ze hřiště to neumím úplně posoudit. Ale když vstoupíme do zápasu tak, že dostaneme dva góly, pak je jasné, že se jim hraje dobře, přihrávají si… Potom to je těžké a vypadá to tak, že nemáme chuť.“

Překvapil vás Jablonec?

„Připravili jsme se na ně. Mají kvalitu, hrají Evropskou ligu, je to tady vždycky těžké. Bohužel pro nás oni byli ve všem lepší.“

Bude složité se po takovém zápase nachystat na páteční šlágr se Spartou, potažmo na úterní Ligu mistrů na AS Řím?

„Takhle nahuštěný program máme poslední roky vždycky. Zápas si rozebereme, řekneme si, co jsme udělali za chyby, aby se to v dalších zápasech neopakovalo.“

Proti CSKA jste předvedli výborný první poločas, pak selžete v Jablonci. Hraje roli nastavení v hlavě?

„Kdybych to věděl, hrajeme to jinak. Prostě jsme odehráli velmi špatný zápas.“