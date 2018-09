Vrba: Výstraha před Spartou? Pro mě ne. Hráče z gólů obviňovat budu

Video k článku 720p 360p REKLAMA Jablonec - Plzeň: Trávník nádhernou ranou zvyšuje na 2:0! VŠECHNA VIDEA ZDE

Jak si vysvětlujete takovou porážku?

„Jablonec hrál dobře, my jsme jim nestačili, proto soupeř vyhrál 3:0.“

Proč jste v poločase vystřídal Daniela Koláře?

„To řeknu přímo Danovi, něco jsem mu řekl už v poločase. Chtěli jsme něco změnit, když jsme prohrávali 0.2. Proto jsem udělal první změnu už ve 45. minutě.“

Po jarním debaklu na Bohemians (2:5) a nedávno na Slavii (0:4) jde o další těžkou porážku…

„Když se na to podíváme dlouhodobě, že jsme za půl roku třikrát prohráli výrazným rozdílem, samozřejmě to je špatně.“

Rozhodla větší chuť a agresivita Jablonce?

„Větší chuť... Spíš se bavíme o herním projevu, o kvalitě a nasazení. Jablonec byl lepší, přesnější, důraznější ve vápně. My jsme tam měli také několik situací, ale nebyli jsme dostatečně razantní a přesní jako soupeř. Opakuji. Jablonec vyhrál zaslouženě, je to spravedlivý výsledek, který odpovídal dění na hřišti.“

SESTŘIH: Jablonec - Plzeň 3:0. Demolice mistra, Trávník exceloval Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Je těžké mentálně přepnout z Ligy mistrů a jet hrát do Jablonce?

„To se musíte zeptat hráčů.“

Vystrašil vás tenhle výkon před pátečním šlágrem se Spartou?

„Mě ne.“

Jak to vypadá s Romanem Hubníkem, který nedohrál zápas po srážce s domácím Lischkou?

„S Romanem to nevypadá tak zle, jako v první fázi, byl při vědomí. Jel s našimi doktory na CT vyšetření do Plzně, ale mohlo by to být v pořádku. Raději jsme využili možnost, že mohl jet okamžitě na vyšetření do plzeňské nemocnice.“

Budete vinit ze třetího gólu Matúše Kozáčika?

„Nechci tady přes noviny hodnotit hráče, to se nedělá. Góly padaly většinou po našich ztrátách míče, jeden byl pěkný po střele ze střední vzdálenosti. Obviňovat z toho někoho určitě budu, ne jen Kozáčika.“

Trápí vás velké množství inkasovaných gólů?

„Určitě to je znepokojující signál, jde asi o práci celého týmu.“

Jste v polovině těžkého cyklu zápasů. Narušilo vám tohle utkání plán, jakou sestavu nasadit na Spartu a pak na AS Řím?

„Narušil.“