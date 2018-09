Trávník: Nejlepší zápas? Stanciu měl 2+2, musím se ještě zlepšit

Video k článku 720p 360p REKLAMA Jablonec - Plzeň: Trávník nádhernou ranou zvyšuje na 2:0! VŠECHNA VIDEA ZDE

Vítězství 3:0 jde především za vámi. Vstřelil jste dvě krásné branky, tu třetí připravil.

„U té první mě Chram (Chramosta) skvěle našel. Nejdříve jsem nabíhal na přední tyč, pak jsem si odskočil na zadní, míč se snášel krásně ke mně a trefil jsem to. Za Jablonec to byl teprve můj druhý gól hlavou. (směje se) A druhej gól jsem trefil, jako už dlouho ne.“

Počkejte, v Rennes jste vstřelil ještě hezčí branku, nemyslíte?

„Jo, byla taky docela pěkná. Ale tohle byla šibenice. Teď mi to tam padá, tak doufám, že to bude pokračovat.“

Překvapilo vás, kolik prostoru vám nechali plzeňští obránci Hubník s Limberským při úvodní brance?

„Celkem dost. Viděl jsem jen Hubníka, ani nevím, že někde okolo byl ještě Limba. Zaplaťpánbůh to o tyčku spadlo do brány.“

Byl to váš nejlepší zápas za Jablonec?

„Na kanadské body určitě. Ale třeba Stanciu měl dva plus dva, takže se ještě musím zlepšit.“

Plzeň jste v domácím prostředí neporazili dlouhých devět let. Znali jste tuhle šílenou bilanci?

„Vím, že jsme s nimi remizovali 2:2, pak prohráli po dobrém výkonu 0:1. Je hrozně fajn to zlomit Celý mančaft od začátku šlapal, takhle jsme si to představovali.“

V poslední době jste schytali několik výsledkových ran, naposledy v Rennes. Je vítězství nad Plzní ideální injekcí na pošramocenou psychiku?

„Už v Rennes jsme hráli slušně. Sice jsme prohráli penaltou z poslední minuty, ale vůbec nás to nezlomilo. Spíš nakoplo. Odvezli jsme si zjištění, že jsme v Evropské lize schopní kvalitně odehrát celý zápas a být favoritovi vyrovnaným soupeřem. Jen jsme si to přenesli do utkání s Plzní. Byli jsme po většinu utkání lepší.“

Sehráli jste dokonalý zápas?

„Vyhráli jsme 3:0, ke všemu nad obhájcem titulu, takže se to dá tak hodnotit. Byl to opačný zápas než s Mladou Boleslaví. Teď jsme proměnili šance, které jsme si vytvořili. Vyhráli jsme zaslouženě.“

Byli jste mentálně lépe připravení než Plzeň?

„Nechtěl bych se k nim moc vyjadřovat, je to jejich věc. Každopádně bylo vidět, že se jim nedaří a nejsou v zápase. Pohyb jsme měli o hodně lepší.“

Přitom jste pohárové utkání hráli o den déle, ke všemu jste cestovali.

„Museli jsme se dát dohromady. Takových týdnů nás čeká ještě dost. Musíme na to být nachystaní v hlavě a nepodlehnout nějaké únavě. Pak to jde. Když se podaří takový zápas jako s Plzní, únava se z těla vyplavuje rychleji.“

