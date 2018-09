Opava prodává klub Francouzům. V azylu odehraje poslední zápas

Nováčka FORTUNA: LIGY čekají klíčové dny a týdny. Zároveň s dostavbou vyhřívaného trávníku a dalšího zázemí na stadionu finišují jednání o vstupu nového majitele do klubu. O 66 % akcií v hodnotě 50 milionů korun, které vlastní město Opava, projevila zájem firma z Francie, která v úterý vedla klíčové rokování s primátorem Radimem Křupalou. Zbylá procenta jsou blokační minoritou, která by zabránila novému vlastníkovi v přesunu klubu do jiného města.

Vrchní představitel města ve středu sdělí, zda svolá ještě před volbami mimořádné představenstvo kvůli hlasování o prodeji prvoligového klubu. „Investor je, podal písemnou nabídku. Finanční stránku garantuje, je ochoten složit před zastupiteli peníze na účet města. Ale návrh smlouvy jsem neviděl,“ uvedl pro Sport Libor Wittasek, předseda dozorčí rady Slezský FC.

Prodej klubu je v běhu delší dobu, až nyní se ale objevil jeden zájemce s konkrétním návrhem. Skupinu podnikající v bankovním sektoru zastupuje český ředitel Martin Groh, pocházející z Brna. Jednou z podmínek dohody je garance, že nový vlastník nasype do klubu ročně minimálně 25 milionů korun. „To platí,“ potvrdil zastupitel Wittasek, kandidát na primátora za hnutí Změna pro Opavu. Je potřeba si také důsledně ověřit důvěryhodnost zájemce a jeho úmysly. „Když doloží data a složí peníze, nic domluvě nebrání,“ tvrdil.

Radní jsou při rozhodování velmi obezřetní, byť vůle ke změně vlastníka je dlouhodobá. „Deklarují, že klub má mít soukromá společnost, ne město,“ řekl Witassek. Opavští zastupitelé se však nechtějí unáhlit a udělat chybu. Mají špatnou zkušenost s Ukrajinci z firmy UB Corporation, kteří klub před čtrnácti lety zadlužili a ohrozili jeho existenci. Loni zase neklapla jednání se švýcarskou společností TICC s čínským kapitálem.

„I kvůli zkušenostem z minulosti se pracuje s velkou opatrností. Prodává se veřejný majetek, ne housky na krámě,“ podotkl Witassek. „Čas na vzájemné poznání se je krátký. Zájemců je víc, ale tento jediný dal písemnou nabídku. Je nejdál. Teď už je to na primátorovi. Byl bych rád, kdyby se našel investor do konce roku,“ dodal s tím, že letošní sezonu má klub finančně pokrytou. Případný odklad prodeje majoritního podílu by podle něj byl problémem až od léta. Některým sponzorům dobíhají smlouvy a všichni je neprodlouží. „Pokud by nebyl nový majitel, museli bychom řešit, kde sehnat dvacet milionů,“ sdělil šéf dozorčí rady.

Opavu čeká ještě jedno utkání v azylu, opravdu poslední. Do Brna přijedou příští neděli Bohemians, jehož zástupci podle informací Sportu hodně tlačili na to, aby komise pro stadiony v úterý neuznala stadion nováčka jako způsobilý. To se také stalo. „Jsme zklamaní,“ přiznal Marek Hájek, předseda představenstva Slezského FC. „Dodavatel prohlásil, že by nejspíš potřeboval dva až tři dny navíc, takže se to na Bohemku nestihne.“

Pokud by klub ve čtvrtek nahlásil hřiště v Opavě a pak by se ukázalo, že na něm není vše v pořádku, byl by výsledek kontumován ve prospěch soupeře. Na 3. kolo MOL Cupu s Jihlavou už bude Městský stadion připravený. Návštěva by měla být důstojná. „Lidé jsou natěšení, nemají fotbal několik měsíců. Ale v regionu se pracuje na směny a hraje se ve všední den. Budeme příjemně překvapení, pokud přijde čtyři pět tisíc diváků,“ nadhodil Hájek.

