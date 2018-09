Chovanec o komisi rozhodčích nebo videu: Změny? Stát se může cokoliv

Video to zatím nemá lehké. Nerozumí mu fanoušci, kritizují ho trenéři. Jozef Chovanec za ním dle svých slov pevně stojí. Jen by přivítal zlepšení technických podmínek. A do toho řeší, zda jeho komise vydrží ve stejném složení i nadále.

Vydrží?

„Všechno má nějaký vývoj. Stát se může cokoli.“

Mluvíte, jako byste o něčem věděl...

„Ne, ne...“

Nicméně na začátku sezony probíhaly v komisi různé spory. Jak spolupráce se členy vypadá nyní?

„Někdo možná bude mít jiný názor, ale já nepociťuji, že bychom šli špatným směrem. Osobně jsem přišel s jinými myšlenkami, než pracovala minulá komise. Nejdůležitější ale je, aby každý názor byl akceptovatelný a byli jsme schopni případné neshody odborně vyargumentovat. O nic jiného nejde, děláme to pro fotbal, ne pro svoji zálibu.“

Máte dojem, že někdo má s fungováním KR nějaký problém?

„Občas jsou problémy, že něčí názor není většinový. Ale to tak zkrátka je, může se to stát. Ale za mnou osobně nikdo s tímto podnětem nepřišel.“

Z pohledu rozhodčích vládne spokojenost s dosavadním průběhem FORTUNA:LIGY?

„Viděli jsme dobré, průměrné i slabší výkony. A to nemluvím pouze o nejvyšší soutěži, ale i o druhé lize, juniorské či dorostenecké lize. Každopádně jsem rád, že těch horších výkonů bylo méně i díky tomu, že nám slouží video. To odhaluje další chyby, které by mohly vzniknout. Zároveň pořádáme semináře pro rozhodčí. Podle mě jdeme správnou cestou.“

Co říkáte na videorozhodčího ve třech zápasech? A kdy se dočkáme dalšího rozšíření?

„Když jsem vstupoval do funkce, tak jsem jednoznačně potvrdil osobní zájem na tom, aby tady rozvoj videa byl. Rozšíření na tři zápasy jsem přivítal, ale samozřejmě bych byl nejradši, kdyby VAR byl na všech stadionech. Podmínky by se tím pro všechny narovnaly.“

Jak vlastně vnímáte kritiky trenérů Pavla Vrby a Petra Rady, že by se video mělo používat s mírou, nebo vůbec?

„Všichni od začátku věděli, že je to pilotní projekt. Reakce jsou různé. Někdo si VAR pochvaluje, někdo vysloví opačné názory. My je respektujeme, vnímáme a společně s Ligovou fotbalovou asociací se snažíme zdokonalovat. Navíc trenéři jsou někdy pod dojmem špatné hry či výsledku. Kdyby se možná s Pavlem (Vrbou) udělal rozhovor o půl hodiny později, třeba by mluvil trošku jinak.“

Nakolik procent má tedy český fotbal VAR naučený?

„Podle mě jsme na dobré cestě, ale pořád je co zlepšovat. Také jde o ekonomickou otázku, protože není jednoduché na tento projekt shánět prostředky.“

Kde spatřujete jeho největší limity v českém prostředí?

„Asi v softwarech a pokrytí. Jak už jsem zmínil, přivítal bych, aby ho měl každý tým k dispozici. Na každém stadionu.“

Dá se říct, který ligový zápas byl pro současnou komisi nejproblematičtější?

„Mě mrzí každá chyba, které se rozhodčí dopustí. Nedá se říct, že by mě něco vyloženě zneklidňovalo. Do takové situace jsme se nedostali. A doufám, že se ani nedostaneme. Například jsem rád, že se postihují simulace a že nejsme poslední zemí, kde se nastavuje nejvíce minut.“

Vidíte velké rozdíly mezi výkony rozhodčích v této a minulé sezoně?

„Na hodnocení je ještě brzy. Ty zápasy, které prověří naše rozhodčí, teprve přijdou. Stejně tak důležitost, kdy budou finišovat souboje o titul a záchranu. S blížícím se koncem ligy je vždycky větší nervozita. O to větší důraz pak budeme klást na chladnokrevnost, aby rozhodčí byli dobře připravení, soustředění. Aby zkrátka byli schopni čelit tlaku.“