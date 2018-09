Sparta podle Lafaty? Trenér Hašek, Pelta s Košťálem ve vedení

Kdyby kývnul, chystal by se nejspíš na zítřejší šlágr jeho Sparty proti Plzni stále jako aktivní hráč. David Lafata by ale do základní sestavy už nepatřil a s takovými vyhlídkami ztratil motivaci. „Ve Spartě jsem zůstat mohl. Pan doktor Křetínský mi to nabízel s tím, že bych střídal na posledních pět až deset minut. Fotbal jsem ale vždy hrál kvůli tomu, abych ho opravdu hrál a ne seděl na lavičce. Tohle by mě asi nenaplňovalo a ani nebavilo. S díky jsem to odmítl a jsem rád, že jsem to takhle udělal,“ vysvětloval okolnosti svého rozhodnutí z konce minulého ligového ročníku.

Jeho převážnou část strávil pod vedením italského trenéra Andrea Stramaccioniho. Už z některých předchozích Lafatových vystoupení bylo znát, že k způsobu práce zahraničního kouče měl výhrady. Ty nyní v České uličce opět potvrdil. „Párkrát se mnou mluvil. Vždy něco řekl a pak to bylo jinak. Tvrdil mi, že mě chce a vedení by chtělo zkusit někoho jiného. Já říkal, že jsem hráč a on trenér, tak jsem to bral,“ řekl Lafata o Stramaccionim.

Exkluzivní rozhovory s těmi nejlepšími hosty! Přesně o tom je Česká ulička Michala Hrdličky, kterou na O2 TV Sport uvidíte už dnes od 20:00>>>

Dění ve Spartě Lafata stále sleduje. Po nástupu Zdeňka Ščasného došlo k výsledkovému i hernímu vzestupu týmu. Jaké řešení by navrhoval do budoucna? „Sparta nepotřebuje žádného velkého trenéra. Potřebuje velkou osobnost, která tam bude sedět a když řekne, že tráva je černá, všichni to vezmou a budou to respektovat. Kdo by to mohl být? V Česku třeba Ivan Hašek, to je sparťan a osobnost.“

Jako prospěšný by Lafata viděl také návrat výrazných funkcionářů Sparty. „Vidím jen dva, kteří by Spartě mohli pomoct. To je pan Pelta a pan Košťál.“