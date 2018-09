Byly hromy, blesky, teď je to v pohodě, smál se Vrba po vítězství nad Spartou

Video k článku 720p 360p REKLAMA Plzeň - Sparta: Hubník skvěle uhasil šanci těsně před Tettehem VŠECHNA VIDEA ZDE

Jak se rodila výhra nad Spartou?

„Bylo to nadprůměrné utkání, které mělo nasazení i kvalitu, bylo vidět, že se potkala dvě mužstva bojující o nejvyšší příčky. Na rozdíl od Ligy mistrů s CSKA jsme dnes byli šťastnější a dali v závěru utkání gól. Je to cenný výsledek, jsem strašně rád, že jsme zápas zvládli.“

Jste spokojený se změnami v sestavě?

„Hejda i Procházka odehráli zápas velice dobře, Hořava také, i když hrál na jiném postě. Všichni tři to zvládli velice dobře a přispěli k tomu, že zápas měl kvalitu. Změnami jsme reagovali na Jablonec, kde jsme byli v defenzivě nepřesní a nedůrazní. Je dobře, že jsme uhráli výsledek 1:0.“

Proč nebyl ani v nominaci na utkání Daniel Kolář?

„Rozhodli jsme se pro takovou nominaci. Hráči co dostali po dlouhé době prostor, to zvládli dobře.“

Bylo důležité zareagovat na debakl z Jablonce?

„Znáte funkcionáře Plzně, byly tady hromy blesky, pro nás trošku složitější období. Dneska už jsou funkcionáři v pohodě, je to dobrý. V úterý nás čeká těžké utkání v Římě, kdybychom se Spartou prohráli, jelo by se tam hůř.“

Plzeň - Sparta: Stanciu sestřelil Limberského, po zásahu VAR dostal červenou 720p 360p REKLAMA

Jak jste utkání zvládal emočně?

„Já si myslím, že takové emoce k fotbalu patří, kdyby takový zápas nedostal hráče do varu, bylo by to špatně. Emoce tam určitě byly od nás i od Sparty. Padly nějaké žluté karty i jedna červená, ale neříkám to tak, že bych si tady stěžoval. Fotbal je o emocích, v závěru je to ještě vypjatější. Tak to má být.“

Jak je možné, že prakticky stejné mužstvo odehraje slušnou partii s CSKA, pak vybuchne v Jablonci a teď porazí Spartu?

„Je určitě špatně, když zápas, který je stejně důležitý, nezvládneme a zaslouženě prohrajeme, v Jablonci to tak bylo. Jsem rád, že i po takovém zápase se za čtyři dny zvedneme a porazíme Spartu. Jsem rád, že se nám to podařilo.“

Pomohlo vám, že jste se dobře nachystali na sparťanské rozestavení 3 – 5 – 2?

„Ono se to rozestavení pak trošku měnilo. Víme, kdo je silný v určitých fázích utkání a kdo naopak slabší. Eliminovali jsme středovou řadu Sparty, která patří k nejlepší v lize co se týká rychlosti a kvality hráčů. Jsem rád, že se nám to podařilo.“

Těší vás, že jste dobře trefil základní sestavu?

„O sestavě jsme se rozhodli až dnes odpoledne, kdy jsme s kolegy seděli a uvažovali. Jsem rád, že náš konsenzus byl správný, a že jsme se tak všichni rozhodli.“

Kouč Plzně Vrba: Mělo to slušné parametry. U Šuralovy šance mi zatrnulo 1080p 720p 360p REKLAMA

SESTŘIH: Plzeň - Sparta 1:0. Viktoria uválčila výhru, poslední neporažený tým padl Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Plzeň - Sparta: Letenští (ne)vyrovnávají. Před Šuralovým gólem se pískal faul Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.