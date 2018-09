Dusno v Liberci. Červená pro Faltu? Faul na fotbal i video, čertil se Jílek

Do zápasu Slovanu s Olomoucí dvakrát vstoupilo video. Poprvé bylo v akci, když si ve 25. minutě postavil míč na rohový puntík Petr Ševčík a poslal do šestnáctky centr směřující k Elvisu Mashikemu. Rána libereckého útočníka trefila pouze spoluhráče Jana Mikulu a odražený balón napálil za Miloše Buchtu stoper Taras Kačaraba. Olomoučtí vehementně protestovali kvůli údajnému nedovolenému zákroku Slovanu ve vápně, ale sudí Zbyněk Proske po domluvě s videoarbitrem Radkem Příhodou gól uznal.

„Pořád se mluví o nějaké šedé zóně, ale já tomu nerozumím. Jednou si rozhodčí může říct, že to je faul, pak zase ne... Tvrdím, že ta první situace u gólu Kačaraby by se dala posoudit jako faul na Michala Vepřeka. Má pod okem výraznou podlitinu, nehledě na to, že autor gólu pak ještě rukama odhodil Jemelku. Ale ok, berme to, že se hrálo agresivně,“ ohlížel se za prvním inkriminovaným okamžikem kouč hostí Václav Jílek.

Nicméně v potaz je třeba vzít, že VAR může podle regulí IFAB doporučit přezkoumání rozhodnutí sudího na hřišti jen ve chvíli, kdy se jedná o zjevný a jednoznačný rozpor s pravidly. A tak nejspíš videosudí tuto situaci nevyhodnotil.

Nicméně dohadům nebyl konec. S postupem času Liberec přebíral v otevřeném zápase iniciativu a zásluhou střídajícího Martina Koscelníka se dostal do dvoubrankového vedení. Krátce po druhém gólu mělo podruhé zásadní roli video, zákrok (šlapák) Šimona Falty na Radima Breiteho posoudil sudí Proske po upozornění VAR a zhlédnutí záznamu za červenou kartu a Sigma ztratila i poslední zbytky šancí na body.

„Za tohle udělit červenou kartu... To není faul Falty na červenou kartu, to je faul na fotbal a faul na video. Pro mě to znamená ztrátu důvěryhodnosti, úplně zbytečně jsme navíc šest minut stáli a čekali na verdikt. Byl tam přirozený běh hráče, nebyla zvednutá podrážka, nebyly tam podle mě ani splněny základní parametry na to, aby sudí červenou kartu mohl udělit. A on ji dá. Všichni se diví: domácí, my, hráči... Jsem sám zvědav na hodnocení pana rozhodčího,“ pokračoval Jílek.

Druhá strana byla o poznání opatrnější. I trenér Liberce Zsolt Hornyák se ale pozastavoval nad téměř pětiminutovou pauzou, kterou hráči těsně před koncem zápasu v šesti stupních nad nulou museli absolvovat.

„Určitě bych si nepředstavoval, aby zápas stál pět minut. Byla velká zima. Musím přiznat, že jsem si ani pořádně nevšiml, co se u červené karty stalo. Stejně jako na Spartě jsem si zjišťoval příčiny později. Každopádně ta pauza byla vzhledem k počasí nevhodná. Zápas se zbytečně přerušil a hráči akorát prochladli,“ prozradil.

„Pauza při zkoumání videa nebyla příjemná. Museli jsme se hýbat, každopádně video nám dvakrát pomohlo, takže pro nás to bylo dobré. Druhou ze situací jsem ale neviděl a vlastně jsem ani nevěděl, co rozhodčí přezkoumává. Snažil jsem se mu koukat přes rameno, ale nic jsem neviděl,“ prozradil gólman Slovanu Filip Nguyen.

„První situaci jsem moc neviděl, druhou jo, ale ne tak zřetelně, abych mohl rozhodnout, jestli byla červená karta, nebo ne. Na druhou stranu rozhodčí byl u videa dost dlouho na to, aby se rozhodl správně. Pauza každopádně nebyla ideální, ale kouč nás nabádal, ať se hýbeme, takže jsme to přečkali,“ komentoval zase situace střelec druhé branky Slovanu Martin Koscelník.

Slovan nakonec porazil Olomouc pohodlně 3:0 a výrazně se posunul v tabulce, nově se usadil na osmé příčce. Olomouc naopak po dvou výhrách opět ztratila a je se šesti body předposlední.