Vodopád vulgarit! Víme, co Baroš chrlil na sudí. Jaký trest mu hrozí?

Baník - Slavia: Baroš zuří, ale musí do sprch! Sudí po zásahu VAR vyloučil kapitána • iSportTV

Baník - Slavia: Fillo posílá Ostravu v deseti do vedení 1:0! • iSportTV

Milan Baroš byl po čtvrthodině hry odsouzen do role diváka • ČTK

Milan Baroš řve na rozhodčího Berku poté, co ho vyloučil v zápase Baníku se Slavií • Repro iSport TV

Milan Baroš vydržel na hřišti v zápase svého Baníku proti Slavii (2:1) jenom patnáct minut, a pak musel ven – jeho loket na hlavě slávisty Tomáše Součka vyhodnotil rozhodčí Ondřej Berka ve spolupráci s videem jako červený. Baroš to kousal těžce, vulgárně řval na sudího i na čtvrtého rozhodčího, při odchod ze hřiště ještě naštvaně bouchal do tunelu vedoucího dovnitř stadionu. Co mu za toto počínání hrozí?