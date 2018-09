Byl to prostě špatnej zápas, štvalo Hušbauera. Vyloučení nepomohlo

Přesilovka vám moc nevyšla, že?

„Nevyužili jsme ji, naopak jsme hned inkasovali. Pak jsme sice dali na 1:1, ale měli jsme další příležitosti, kterými jsme mohli rozhodnout a uklidnit se už v prvním poločase. Místo toho jsme po naší chybě dostali gól do šatny. A ve druhém poločase už to bylo těžké. Měli jsme stoprocentní šance Baluty a Mešanoviče, ty jsme měli dát, protože v závěru už jsme se k ohrožení ostravské branky nedostali.“

Překvapilo vás Barošovo vyloučení?

„Za mě to byl faul, ale nemyslím si, že na červenou, i když jsem ještě neviděl video. Byl to souboj na půlce, který nic moc neřešil, takže kdyby byla žlutá, rozdali bychom si to na férovku. Takhle to zápas hodně ovlivnilo, fotbalu to určitě nepomohlo, protože rozhodčí chtěl po červené kartě zase všechno kompenzovat na druhé straně a nenechal hrát ani jedno mužstvo. Každý zákrok byl faul nebo žlutá karta, bylo to rozkouskované, hra neměla tempo. Čistej čas zápasu byl hrozně krátkej, furt se jen stálo. Byl to prostě špatnej zápas…“

Souhlasíte, že klíčovým okamžikem byl druhý Fillův gól v nastaveném čase první půle?

„Určitě. Kdyby to bylo v pauze 1:1, byly by pro nás šance příznivé. Takhle vedli, ještě víc se nastartovali a druhou půli už hráli jen na brejky. Byli hodně na zemi, zdržovali, vzadu měli vysoké hráče, kteří všechno odhlavičkovali. My jsme se nemohli vůbec dostat do tempa, protože jsme důrazný mančaft, který chce hrát naplno, ale rozhodčí všechno pískal.“

A když už jste se tam dostali, vychytal vás bývalý spoluhráč Laštůvka.

„Lašty svůj mančaft podržel, protože my jsme měli fakt hodně šancí. Určitě to byl muž zápasu.“