Baluta v útoku Slavie! Trpišovský zkusil překvapit, kde byly rezervy?

Bylo to tajemství, které nakonec mělo překvapivé rozuzlení. Slavia vyrukovala na ostravský Baník v útoku s Alexandrem Balutou. Muris Mešanovič a Peter Olayinka, další možné alternativy, se ve vypjaté partii objevili až v jejím průběhu, Jan Matoušek do hry nezasáhl.

Proč slávistický trenér Jindřich Trpišovský sáhl po malém Rumunovi? „Čekali jsme, že Baník bude hrát víc z bloku a bude chodit do rychlých protiútoků. Maty (Matoušek) by úplně neměl kam nabíhat. Chtěli jsme tam dát dalšího hráče, který je schopný se udržet na míči, i když typologicky to úplně útočník není,“ vysvětloval kouč „sešívaných“. Baluta je spíš křídelník nebo podhrotový hráč.

Varianta s Mešanovičem od úvodní minuty podle něj reálná nebyla, byť bosenský forvard nastoupil předtím v týdnu v poháru proti Ústí nad Labem a trefil se z penalty. „Muris na to po tom zranění bohužel ještě není připravený, s Ústím měl v prvním poločase problémy, rok nehrál,“ poznamenal Trpišovský. A ani Olayinka ještě není zcela rozehrán po zranění, což se na jeho včerejším vystoupení projevilo.

Baluta byl ve hře, nabízel se, i přes nízký vzrůst vyhrál několik důležitých hlavičkových soubojů a nachomýtal se ke klíčovým momentům ve slávistické ofenzivě. Do vyložené šance nahrál Ibrahimu Traorému, pak hlavičkou sklepl centr od Jana Bořila pro Miroslava Stocha, který skóroval.

V 32. minutě neuspěl, když dělal kličku ostravskému brankáři Janu Laštůvkovi, ten mu pak ještě vyčinil, když ho střet bolel. Ve druhé půli opět hlavičkou připravil šanci, tentokrát pro Mešanoviče. Vzápětí se ocitl v gigantické příležitosti, byl sám na penaltě, ale Laštůvka se skvěle vymrštil a jeho pokus zlikvidoval.

„Bylo dobré, že byl u klíčových momentů. Přihrál Mírovi Stochovi na gól, byl dvakrát sám před gólmanem, ale ani jednou to neproměnil. Jeho výkon byl lepší než v předcházejících zápasech, určitě byl vidět,“ zhodnotil Trpišovský výkon Baluty. „Měl dvě tři šance, které měl jako útočník proměnit. Z tohoto hlediska je to škoda,“ prohodil stroze slávistický kapitán Josef Hušbauer.

Jelikož Tecl bude mimo hru několik týdnů a Škoda také ještě nebude s velkou pravděpodobností připraven na čtvrteční zápas Evropské ligy v Petrohradu, může Baluta dostat příležitost i příště. Výkonem nezklamal, ale ty šance…

