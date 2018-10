Zvláštní případ Falta! Hrát (zatím) může, komise verdikt odložila. Proč?

Šimon Falta byl sice před týdnem v Liberci vyloučen po téměř pětiminutové konzultaci s videorozhodčím, navíc byla levonohému křídelníkovi ve čtvrtek odklepnuta disciplinárkou jednozápasová stopka. Přesto Olomouc vzhledem k soudu komise rozhodčích vyhlížela jiskřičku naděje. Proti trestu podala odvolání a doufala.

Sigma se opírala o úterní zasedání komise rozhodčích, která usoudila, že Falta měl dostat žlutou, nikoli červenou kartu. „Kdyby komise vyloučení potvrdila jako správné, nechali bychom to být,“ tvrdí sekretář Sigmy Adam Košař. „Každý dělá chyby, ale dá se to přece nějak řešit. V tuhle chvíli nejde tak ani o Olomouc jako spíš o celý fotbal,“ dodal.

Jenomže to není zdaleka tak jednoznačné. Disciplinární komise z principu nepřezkoumává výroky sudích při samotném utkání. Vznikl by totiž precedens, kdy by komise rozhodčích prakticky sama rozhodovala, kdo bude potrestán či případně omilostněn. „Už by se nejednalo o sport, ale o právní kauzu, protože bychom každý zápas prodlužovali až do našeho zasedání,“ popsal Richard Baček, předseda DK.

Navíc LFA, pod kterou disciplinárka spadá, se při rozhodování řídí doporučeními od UEFA. Jaká jsou? Nepřezkoumávat rozhodnutí sudích učiněná v průběhu hry s výjimkou, kdy dojde k záměně identity hráče nebo rozhodčí disciplinární přečin nevidí. LFA navíc tyto body rozšířila ještě o možnost zahájit disciplinární řízení v případě, kdy měl přečin závažné následky, zejména došlo k vážnému zranění protihráče.

Jenomže případ Šimona Falty se nekryje ani s jedním z těchto bodů. Proč tedy Odvolací komise nepotvrdila rozhodnutí té disciplinární a případ odložila až na příští týden? „Jde o závažné rozhodnutí a o jistý precedens. Potřebujeme na něj mít čas a probrat vše se všemi souvislostmi,“ snažil se to poněkud alibisticky vysvětlit předseda odvolací komise Jan Lego. Moc světla tím ale do případu nevnesl.

Kroku Odvolací komise navíc evidentně nerozumí jak LFA, tak předseda její disciplinárky Richard Baček. „Ligová fotbalová asociace bere na vědomí činnost Odvolací komise FAČR, nicméně si i nadále stojí za tím, že rozhodnutí Disciplinární komise bylo učiněno dle platných norem, které mají oporu v mezinárodních řádech,“ praví se v prohlášení LFA.

Richard Baček k tomu navíc dodává: „Jsem přesvědčen, že rozhodnutí DK LFA bylo v souladu se zavedenou mezinárodní fotbalovou praxí, s naším vlastním statutem, který byl projednán s FAČR. Navrhuji proto, aby Odvolací komise FAČR odvolání zamítla a rozhodnutí DK LFA potvrdila.“

Jestli se to stane, však bude jasné až příští týden, kdy se hodlá Odvolací komise znovu sejít a učinit nějaké rozhodnutí. Mezi tím Šimon Falta nastoupí proti Spartě. Případnou stopku by si pak odpykal až po reprezentační pauze v dalším domácím střetnutí proti Zlínu.

Olomouc tak slaví dílčí úspěch, Falta hrát (zatím) bude. Nad celým případem však dál visí až příliš otazníků.