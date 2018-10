Krize Slovácka pokračuje! Individuální chyby nás strašně srážejí, hlesl Daněk

Jak se vám utkání hodnotí?

„Strašně těžko. Znovu jsme prohráli, v prvním poločase jsme udělali spoustu chyb… Soupeř nás potrestal a my si vytvořili dvě slibné příležitosti, které gólem neskončily.“

Jsou tedy hlavním problémem individuální chyby?

„Jsou. Děláme jich strašně moc a často, soupeři je trestají. Na druhou stranu my, když si vytvoříme nějakou šanci, nejsme ji schopni proměnit. Výsledky nás strašně srážejí dolu.“

Brali jste to tak, že hrajete za trenéra?

„Ne, vůbec ne. Jako kabina jsme do zápasu šli s tím, že tu dlouhou sérii prostě chceme zlomit. Co bude, nebo nebude s trenérem, je otázka, která není pro mě. Víme, že je to hodně komplikovaná situace, ale pořád zbývá dvacet kol do konce a musíme se s tím poprat.“

Jak je těžké vymanit se z té deky, která na vás leží?

„Určitě je to těžké. Kdyby to nebylo těžké a věděli bychom, jak z toho, tak už to uděláme. Jak říkám, dá se říct, že jsme ve druhé půli hráli s Jabloncem vyrovnaný fotbal, ale na šance se nadřeme, neproměníme je a soupeř naopak trestá úplně všechno.“

Připravujete se třeba o to víc na daného soupeře?

„Víte, jak to je, někdy je méně více. Nemyslím, že bychom něco flákali, ba naopak. Zatím nám chybí štěstí, které jsme měli na začátku sezony.“

Pro gólmana musí být těžké se připravit na další zápas. V posledních šesti duelech jste inkasovali osmnáct branek.

„Určitě to není nic jednoduchého. Zase na druhou stranu chci jít do zápasu s čistou hlavou a s tím, že chci odvést maximum.“

Mohla by vám pomoct reprezentační přestávka?

„Doufám, že nám to pomůže a uklidníme se. Snad nám v domácím prostředí lidi pomůžou, už jde fakt do tuhého.“

