Krásné gesto! Hráči Jablonce podpořili rodinu zesnulého fanouška (†31)

Byla to pro severočeský celek nečekaná rána. Jeden z největších fanoušků, který nevynechal jediný zápas, náhle 19. září ve věku jednatřiceti let zemřel a zanechal za sebou manželku a dvě malé děti. Vesměs celý klub ho znal, nebo minimálně věděl, o koho se jedná. Při utkání s Plzní hráči uctili jeho památku minutou ticha a kotel si připomněl svého kamaráda choreem.

„Hráči za mnou přišli po zápase v Teplicích. Chtěli vybrat peníze a předat je manželce Michala Tatarkoviče. Věděli jsme, že měli krátce po svatbě a dvě malé děti. Teď na to všechno zůstala paní Tatarkovičová sama. Probrali jsme to s Tomášem Hübschmanem i vedením a rozjeli jsme to velmi rychle,“ ohlížel se za zrozením nápadu na sbírku tiskový mluvčí klubu Martin Bergman. „Vybralo se sto tisíc korun a věříme, že to rodině pomůže. Jsem na hráče opravdu hrdý, že s takovou myšlenkou vůbec přišli a nakonec ji i zrealizovali,“ dodal Bergman.