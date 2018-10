Odvolaný Hrubeš: Komise sudích je teď úplně zbytečná instituce

Video k článku 720p 360p REKLAMA Hrubeš ke mně neměl respekt. Neviděli jsme u videa posun, říká Chovanec VŠECHNA VIDEA ZDE

„Určitě nepřekvapilo. Indicie, že k tomu může dojít, jsem měl už několik týdnů, možná i měsíců. Cítil jsem, že se k tomu schyluje. Vlastně to byla jen otázka času.“

Jaké indicie máte na mysli?

„Především celkovou snahu znehodnotit projekt VAR. Byly tam nekvalifikované názory při vyhodnocování jednotlivých situací, ataky na nedostatečnou vybavenost. Víte, ten projekt je stále na začátku a tady se jen uměle hledaly chyby. Místo toho, aby se hledaly cesty, jak ho dál posunout a podpořit.“

Kdo vám první řekl, že budete odvolaný?

„Dozvěděl jsem se to v dopoledne pondělí z úst předsedy Malíka a místopředsedy Berbra.“

Návrh ale prý podal předseda komise rozhodčích Jozef Chovanec. Ten vám nic neřekl?

„Ne, k tomu nedošlo. Přijde mi to trošku podivné, ale takhle to teď prostě je…“

Má ve vašem odvolání prsty Roman Berbr?

„Hodně o tom čtu, že to tak je... (přemýšlí) A nakonec jsem to i pocítil na vlastní kůži.“

Jaké jsou tedy podle vás opravdové důvody vašeho odvolání?

„Musíte se na to podívat v širších souvislostech. V létě tu došlo k politické změně, co se týká složení komise rozhodčích. A je jasné, že já i doktor Mlsna jsme braní za symbol té minulé.“

Jak současná komise fungovala? Byla rozpolcená?

„Když to shrnu - podle mě je to v současné situaci v českém fotbale úplně zbytečná instituce.“

Jak to myslíte? Že v podstatě nic neřídí?

„Ano, mnohdy mi to tak připadalo…“

Jaká je role Jozefa Chovance v této komisi?

„Je těžké to popsat, protože těch jeho výstupů bylo minimum. O jeho odborné stránce se asi také nemá smysl moc bavit. Ale nevím, jestli vlastně někdo čekal, že bude schopný nějak analyzovat výkony rozhodčích, když jako bývalý hráč a trenér k tomu odborně nemá žádný vztah. Můj názor je, že jeho role je jediná – propůjčit komisi svou tvář.“

A vedl tedy komisi při jejích zasedáních on?

„Záleží na tom, co si představujete pod pojem vést komisi. Já bych řekl, že tam prostě byl…“

Pojďme k Chovancovým výtkám vůči vám. Projekt prý drhnul. Vytkl vám to někdy?

„Osobně nikdy. A jinak toto vyjádření naprosto odmítám a podivuji se nad tím, jak se může pan Chovanec vyjadřovat k něčemu, o čem vůbec nic neví. A celkově mi přišlo zvláštní, jakým způsobem komise zaujímala stanoviska k jednotlivým situacím bez znalosti parametrů tohoto projektu. A navíc – do současné doby FAČR nepodpořil projekt VAR ani korunou, celý ho drželi komerční partneři a LFA. Kdyby se podíleli alespoň na zajištění proškolení sudích a tím ukázali, že jim o video jde. Ale tady jsem cítil naprostý nezájem.“

Další výtka – prý jste nebyl loajální ke komisi jako celku.

„Nevím, co si pod tím mám představit. Jestli se domníval, že budu poslušně zvedat ruku jako někteří jiní členové, tak to jsem opravdu nedělal. Pouze jsem vyjadřoval své názory a myslím, že od toho komise je. I by mně přišlo divné, aby vždy mělo stejný názor všech pět členů. Zažil jsem minulou komisi, tam jste diskutovali, ne vždy se shodli a nikdo to nebral úkorně."

Vaší další chybou je prý nedostatečný počet proškolených rozhodčích. Co říkáte na to?

„Že to může říct jen člověk, který o tom nic neví a že jsou to bludy. Proškolování sudích je dlouhodobá práce a proškolení jednoho z nich stojí zhruba tři sta tisíc korun. A pokud máte nějak nastavený rozpočet, musíte se jím řídit. My ten projekt budujeme postupnými kroky právě i vzhledem k finančním možnostem. Nyní máme na to, aby bylo video ve třech zápasech z kola. Jinak té práce kolem proškolování, testování lidí i technického zázemí se ale udělala spousta. Se vším jsme navíc průběžně seznamovali IFAB, který s tím neměl žádný problém. A mimochodem jdeme podobnou cestou jako třeba Belgie či Holandsko.“

IFAB je supervizor projektu, jakou od něj máte zpětnou vazbu?

„Pozitivní a to od začátku projektu. Jsme s nimi v každotýdenním kontaktu, několikrát nás přijeli navštívit a podívat se. Dosud jsme na IFAB také naposílali k analýze už přes tisíc konkrétních situací a nezaznamenali jsme žádnou negativní reakci ve smyslu, že bychom se odklonili od daných parametrů a protokolu. Také proto jsme dostávali povolení na další rozšiřování projektu. To se neděje samo sebou. A jinak chci ještě říct, že IFAB i FIFA nyní vnímají napjatou situaci, která v Česku kolem projektu panuje. A jsou tím lehce zneklidnění. Je to škoda, protože dosud jsme byli v Evropě řazeni ohledně VAR mezi nejsilnější země.“

Zajímal se o hodnocení projektu ze strany IFAB Jozef Chovanec coby šéf komise?

„Nikdy se mě na to neptal.“

A jak je to s údajným nedostatečným vybavením vozů VAR?

„Byl jsem téměř na všech zápasech, nechci panu Chovancovi křivdit, ale neuvědomuji si, že by někdy nějaký vůz navštívil... Jinak vozy, které využíváme, jsou standardní a srovnatelné třeba s vozy, které mají v Polsku. A že by ty vozy mohly být ještě lepší, že by mohl mít VAR k dispozici 3D ofsajdovou čáru? Ano, jasně. Ale opět to naráží na finance. Nicméně zásadní myslím je, že obecně splňujeme parametry, které od nás požaduje IFAB.“

Poslední výtka – prý jste v den svého odvolání bez omluvy nedorazil na školení delegátů.

„To je pravda. Přece si ale pan Chovanec nemohl myslet, že ponese na výkonný výbor návrh na mé odvolání a já mezi tím budu dál školit delegáty. To beru jako špatný vtip.“

Stále zůstáváte garantem projektu VAR. Máte chuť v něm i v této situaci pokračovat?

„Zatím zůstávám, protože projekt je nyní fakticky výhradně akcí LFA. Ale jinak je ta situace napjatá, co vím tak i představitelé FIFA jsou vývojem v komisi a možná i českém fotbale zneklidněni, takže v současné chvíli zvažuji, co dál. Vlastně si moc nedovedu představit, že bych měl v této atmosféře českému fotbalu dál pomáhat. Dost se to ve mně mele."