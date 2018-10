Sedmkrát 1:0. Plzeň sbírá nejtěsnější výhry, proč jde o riskantní dietu?

Video k článku 720p 360p REKLAMA SESTŘIH: Plzeň - Sparta 1:0. Viktoria uválčila výhru, poslední neporažený tým padl VŠECHNA VIDEA ZDE

Umění vítězit 1:0 se všeobecně považuje za poznávací znamení silných týmů. Není to však už jen přežitý mýtus? Roman Pivarník, bývalý kouč Plzně, soudí, že nikoliv.

„Vyhrát 1:0 je nejtěžší, pravidelně to dokážou jen velká mužstva. Ukazuje to na jejich obrovskou sílu,“ říká muž, i pod jehož vedením Viktoria v sezoně 2016/18 zvítězila díky jednomu gólu hned v osmi případech. V této sezoně to Plzeň zvládla už sedmkrát, naposledy v minulém kole, kdy doma přetlačila o jednu branku Teplice. Hosté přitom mohli v závěru vyrovnat, jenže Jakuba Horu ve stoprocentní příležitosti vychytal náhradní gólman Aleš Hruška.

„Plzeň je stále dominantní a extrémně silná. A i za výhru 1:0 jsou pořád tři body,“ připomíná právě Hora.

To je sice pravda, nicméně ideální to není. Zvlášť pro tým s těmi nejvyššími ambicemi. Sbírat vítězství 1:0 je totiž velmi náročné a ošidné.

„Když se vám nepodaří přidat druhý gól, musíte být koncentrovaný až do konce, je tam obrovské riziko, že zápas ztratíte. A každopádně ho nedohrajete v pohodě, jako kdybyste vedli vyšším rozdílem,“ vysvětluje Pivarník psychickou křivku utkání, která se projevila i naposledy proti Teplicím.