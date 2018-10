Hašek odmítl střídat zraněného syna: Byl protivnej, ale nemohlo se to zhoršit

Bohemka na ligového mistra umí. Hráči v Ďolíčku předvedli znovu výkon na hranici možností, od prvních minut do plzeňského favorita šli na plné pecky. Martin Hašek na rohu vápna vybojoval penaltu, když ho nešikovně fauloval Roman Procházka.

Domácí Júsuf poslal domácí do vedení, faulovaný hráč ale úplnou radost neměl. Při pádu si poranil rameno a na střídačku signalizoval, že dál nemůže. Jenže hráčův otec a trenér v jedné osobě, Martin Hašek starší, první žádosti o vystřídání odmítl vyhovět.

„Něco mu vypadlo v rameni a zase naskočilo. Bolelo ho to, ale nemohlo se to zhoršit. Proto jsem ho na hřišti držel, protože jsem věděl, že bez něj budeme mít problémy,“ objasňoval trenér Bohemians celou situaci po utkání. „Věřil jsem, že ho dají doktoři v poločase dohromady, ale má zranění na několik týdnů. Potřebovali jsme také čas na to, abychom se rozmysleli, co dál. Nakonec jsme stáhli do zálohy Júsufa, který pár let zpátky hrával záložníka, ale ještě jsme to nikdy nezkoušeli. Takže nám tam hráli stoper a útočník. Už jsme neměli ambici to vyhrát,“ komentoval zbytek utkání.

Hašek mladší se na hřišti rozčiloval, že ho táta v bolestech držel celý poločas na hřišti. Při běhu se snažil držet poraněnou ruku v jedné poloze, aby ho co nejméně bolela. „Ověřil jsem si u doktora, jestli něco po*eru, když ho na hřišti nechám, jestli se to může zhoršit. On říkal, že ne. Dali jsme mu něco vypít, on (Martin Hašek) byl protivnej, chtěl dolů, já ale nechtěl. Když si ruku zafixoval, mohl běhat bez bolesti, ale když s ní musel pohnout, píchlo ho v tom a šel do mě, šel do negace. Nakonec vydržel do poločasu,“ dodal k nezvyklé situaci Hašek starší.

Kouč Bohemians ale byl celkově po zápase s Plzní spokojený. Na jaře vyprovodil mistra ligy z Ďolíčku s výpraskem 5:2, tentokrát bral alespoň bod za remízu 2:2 s tím, že ještě hodně šancí pochytal výborný plzeňský gólman Aleš Hruška.

„S bodem jsme spokojení, podali jsme pracovitý výkon. Ale v našich silách je hrát lépe i dávat víc branek. Mám pocit, že se k tomu můžeme propracovat až na jaře,“ doufal Hašek. „Celý podzim máme personální problémy, celou dobu nám chybí hráči, když se vrátí, mají na sobě dres, ale nejsou připravení. Teď jsme byli schopni nasadit trochu normální jedenáctku, hráli jsme naše principy. Je to velmi náročné běžecky, chtěli jsme soupeře uštvat, sprintovat, sestava byla i tak zvolená, abychom na tohle mohli myslet. Věřili, že je v našich silách zvládnout zápas za tři body.“