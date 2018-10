Rozjetý Trávník po hattricku: Pelta? Ten nebude nikdy spokojený

Video k článku 720p 360p REKLAMA Příbram - Jablonec: Trávník si připsal hattrick! VŠECHNA VIDEA ZDE

Cítil jste střeleckou fazonu už před zápasem?

„Právě že ani ne. Trochu jsem se bál, že když byla repre pauza, mohla by mě i opustit. Naštěstí ne.“

Hned první gól vám hezky sednul…

„Natáhl jsem levačkou. Myslím, že tu mám nártem lepší než pravačku. Radši takhle střílím levou.“

A při penaltě jste trochu uklouzl, že?

„Trochu víc. Chtěl jsem to doprostřed, brankář skákal po levé ruce, takže by to tam asi stejně spadlo, ale s tímhle jsem nepočítal.“

Co třetí gól?

„Dostal jsem to sám před gólmana. Hned jsem věděl, kam to budu dávat.“

Příbram - Jablonec: Trávník proměnil pokutový kop a poslal Jablonec do vedení 0:4

Jistě vás čeká nějaký příspěvek do týmové pokladny, nebo ne?

„Ani nevím…Nevím, jestli tu už dal někdo hattrick (úsměv). Ale uvidím, co Hübscha (Tomáš Hübschman) řekne.“

Zapadl tenhle výkon do vašeho celého podzimu, do toho, jak se momentálně cítíte?

„Asi jo. Od zápasu s Olomoucí nebo v Rennes se to střelecky trochu zlomilo. Tolik gólů jsem nikdy nedal. Doufám, že to bude pokračovat a bude to růst dál a dál.“

Na zápase byl reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý. Řekl jste si o další pozvánku od něj?

„Vše je na trenérovi. Konkurence je obrovská. Teď jsem tam taky byl, ale sestava si sedla a nebylo to vůbec špatné. Těžko říct, každopádně bych se do reprezentace chtěl zase podívat.“

Čekáte, že vám šéf klubu Miroslav Pelta řekne, jak je spokojený, že roste vaše cena?

„Pan Pelta nebude nikdy spokojený. Ten mi řekne, ať se soustředím na čtvrteční zápas s Astanou a dám další góly. Ten je hodně náročný.“

Příbram - Jablonec: Nádherný gól Jakuba Považance! Příbram - Jablonec 0:6

