Vypadla mu čočka, šel do šatny. Když se obránce Baníku vracel, viděl gól

„Hraju s čočkama, dostal jsem zásah rukou do obličeje a čočka mi vypadla,“ popisuje nepříjemnou situaci z 34. minuty Pazdera. U postranní čáry dostal v souboji ránu od Ondřeje Lingra, skácel se k zemi, potom se dlouho snažil vrátit vypadnutou čočku. „Tím, jak vypadla, byla suchá a nešla nasadit. Tak jsem si musel odběhnout na záchod, abych ji dal do vody a nasadil si ji. Jestli se mi to stalo dvakrát třikrát v životě, tak je to hodně...“

Pazdera chyběl dohromady tři minuty. Na jeho místo se stáhnul ze zálohy Martin Fillo. Jenže ve chvíli, kdy už se obránce Baníku na svoji pozici vracel, Karviná udeřila. Pazdera doběhnout nestihnul. „Dobíhal jsem a zrovna jsme dostali góla! Říkal jsem si, tak to je smůla. Nejsem dvě minuty nebo kolik na hřišti a gól.“

Baník - Karviná: Pazdera schytal ránu a vypadla mu čočka. Nešla nasadit 720p 360p REKLAMA

Že vzadu při klíčové situaci chyběl, to potvrdil spoluhráč Jiří Fleišman. „Jasně, že chyběl. Nám se poločas nepovedl a ještě nás bylo o jednoho míň. Ale hlavně jsme zaspali celý začátek. Na něco se připravujeme a pokazili jsme si to sami.“

Pazdera nakonec zápas ani nedohrál. Ne kvůli čočce, ale kvůli bolavému svalu. „Byla tam nějaká svalová křeč, nebo zranění, to ukáže až vyšetření. Snad to bude dobré,“ věří bek.

Karvinský střelec Dávid Guba ani nevěděl, že zrovna hrají přesilovku. Že ze hry vypadl Pazdera, si nevšimnul. Když se k němu míč po parádním pasu stopera Panáka přes Ba Loua a Lingra dostal, pohotově pálil z první.

SESTŘIH: Baník - Karviná 1:1. Ostrava i kvůli strašidelné první půli nečekaně ztratila body 720p 360p REKLAMA

„Už dlouho jsem v útoku nehrál a všiml jsem si, že útočníci to dávají z první, tak jsem to zkusil a propadlo to,“ usmíval se Guba, který na hrotu zaskočil za zraněného Tomáše Wágnera. „Vypadalo to, že jsem brankáře rychlou střelou zaskočil, propadlo mu to pod rukou.“

Okamžitě chválil i spoluhráče. „Pany (Panák) to tam dobře dal, Linži (Lingr) mi to super sklepl. Takto to zkoušíme na tréninku a super, že to vyšlo i v zápase. Věřím, že takto budeme pokračovat.“ Guba s Lingrem naběhali kilometry, byli hodně aktivní. Stejně tak všichni hráči Karviné. „Každý to viděl, myslím že asi čekali naši hru z bloku,“ popisuje Guba. „Jednoznačně jsme je překvapili, jen škoda, že jsme neodskočili do dvou nebo třígólového vedení.“

Sám měl ve druhé půli ještě jednu šanci. Mohl zvyšovat na 2:0. „Už to byla akce z posledních sil, měl jsem toho už dost,“ přiznává Guba. „Ba Loua mi to super dal, zkusil jsem to takovým futsalovým bodlem. Škoda, že to nešlo do branky, možná bych ho zase překvapil.“