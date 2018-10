Krize Příbrami! 3 zápasy, skóre 1:15. Končí období kravin, hlásí Csaplár

Klenot českého fotbalu Jan Matoušek odešel do Slavie, zkušený Miroslav Slepička se zranil a nemoc skolila i dalšího matadora Jana Rezka. Příbrami najednou chybí jádro, na které spoléhala v úvodu sezony a na jejích výsledcích je to znát.

„Jedno období tímto končí. Některé věci v týmu už uzrály. Rezek je nemocný, chybí nám Matoušek, Slepička. Na určitá řešení musíte mít karty. Vezměte si, že Barceloně odejde Messi se Suárezem. Určitě to neznamená, že končím. Taky nebudu nikoho vyhazovat nebo trestat. Opravdu vím, co je v životě důležité. Vím, kde je Příbram a jaké máme možnosti,“ konstatoval trenér Středočechů Josef Csaplár.

Tři zápasy a tři prohry, a ne ledajaké. Začalo to na Slavii, která je rozjetá, a tak porážka 1:4 nebyla až takovým překvapením. Když ale tým Josefa Csaplára prohrál doma 0:6 s Jabloncem, ukázalo se, že něco není v pořádku. O víkendu přišel navíc další debakl v Opěvě, tentokrát 0:5.

„V našich zápasech se pořád něco děje. Buď děláme radost sobě, nebo soupeřům. V každém případě pořád děláme radost fotbalu,“ uvedl Csaplár v reakci na špatné výsledky. „Teď prožíváme složité, hodně špatné období. V podstatě co soupeř kopne na naši bránu, z toho je gól. Z naší strany to bylo zajímavé mezi pokutovými územími. V nich jsme zklamali, byli jsme slabí,“ přiznal.

Příbramská obrana je v současné době děravá jak ementál. A zdá se, že ani větší gólový přínos Slepičky, Rezka či Matouška by mužstvu k bodovému zisku nepomohl. Nejen, že Příbram inkasuje mnoho gólů, ale při snaze o útočnou kombinaci je bezradná a jako by ztratila veškerou odvahu. To ukázala naposledy v Opavě.

Domácí pokryli její středové hráče, a tak přešla ke stylu absolutní jednoduchosti a snažila se soupeře zaskočit nakopávanými míč. Byla ale nepřesná, a když už některý nákop vyšel, Slezský ho dokázal pokrýt a pohodově zvítězil.

„Hoši, teď začíná věk dospělosti. Otcové odcházejí, končí období mládí, blbostí, kravin. Teď se ukáže, jestli jste chlapi, nebo nejste. Buď to dáš, nebo nedáš. To je celý. Ukažte mi, jestli na to máte. Teď je to výzva,“ prozradil, co řekl hráčům v kabině Csaplár.

