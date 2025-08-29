Peníze, které má Malmö, byly na hřišti znát, přiznal stoper Huk. Chce Angličany
V týmu je Tomáš Huk teprve od léta, přesto v odvetě play off Evropské ligy proti Malmö FF navlékl kapitánskou pásku. Mrzelo ho, že ve dvojzápase se švédským celkem nedala Olomouc ani jeden gól a vypadla celkovým skóre 0:5. Pochválil naopak parťáka ve stoperském dvojici Abdoulaye Syllu, který ho po jeho zranění nahradil v sestavě. Tentokrát se do ní vešli oba. „Abdou hraje fantasticky,“ prohlásil slovenský bek po přesunu týmu do Konferenční ligy.
Jak na vás zapůsobil švédský sok?
„Byla znát jejich kvalita. Těžko se bránili, ale hlavně v prvním poločase jsme to zvládli velmi dobře. Musíme z těch situací dát gól. Já jsem měl šanci po fantastickém centru. Z toho musím trefit bránu. Je nám to líto. Fanoušci nás strhli a mrzí nás, že jsme jim to aspoň jednou brankou nevrátili.“
V čem byl největší rozdíl mezi vámi a Malmö?
„Z mála šancí dali oni doma tři góly. My jsme jich měli také dost, ale neproměnili jsme ani jednu. Já jsem to měl na začátku trefit. Možná bychom to pak v euforii otočili na naši stranu.“
Soupeř má mnohem vyšší rozpočet než Sigma. Projevilo se to přímo na hřišti?
„Ano. Peníze, za které si oni můžou pořídit hráče, byly znát. Ale od gólů nejsou jen útočníci. My jim můžeme dodat zezadu servis v podobě kvalitních centrů, přihrávky a doplnění v šestnáctce. Když tam nebudeme dva, ale v šesti, míč se k nám odrazí.“
Kouč Tomáš Janotka si přeje ve skupině Konferenční ligy anglický Crystal Palace. Co vy?
„Crystal Palace by byl fantastický soupeř. Souhlasil bych s trenérem.“