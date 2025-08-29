Los Konferenční ligy ONLINE: Sparta a Olomouc se dozví soupeře, kdo jim hrozí?
Sparta a Olomouc vyhlížejí soupeře pro ligovou fázi Konferenční ligy. Český fotbal mohl mít ve třetí evropské soutěži trojnásobné zastoupení, Baník ale dvojzápas s Celje nezvládl. Koho mohou Pražané a Hanáci potkat? Losuje se v pátek po poledni, sledujte ONLINE.
Každý z 36 účastníků dostane šest soupeřů, jednoho z každého výkonnostního koše. V Konferenční lize každý klub hraje pouze šest utkání, nikoliv osm jako v Lize mistrů a Evropské lize. Sparta je díky klubovému koeficientu ve druhém koši, Sigma v pátém.
V prvním koši vyčnívá italská Fiorentina, je v něm i Slovan Bratislava nebo Legia Varšava, která si v předkole Evropské ligy poradila s Baníkem. Poprvé v klubové historii postoupilo do hlavní fáze evropských pohárů Crystal Palace, střet s anglickým protivníkem je lákavý. Španělsko zastupuje Vallecano, Německo Mainz.
Zároveň opět může přijít i daleké cestování na východ, které už si Sparta vyzkoušela v předkolech. V osudí je kosovská Drita, arménský Noah nebo Shkendija Tetovo ze Severní Makedonie. Překvapivým účastníkem ligové fáze je maltský Hamrun a postoupily i další celky z fotbalově ne tak věhlasných zemí - islandský Breidablik, bosenský Zrinjski Mostar nebo Lincoln z Gibraltaru.