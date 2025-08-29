Los Evropské ligy ONLINE: Do Plzně může přijet Šulc i anglická dvojice
Fotbalisté Plzně už mohou tipovat soupeře. S kým se utkají na podzim v hlavní fázi Evropské ligy? Vyloučené není, že se na západ Čech podívá ještě nedávná opora Viktorie Pavel Šulc. Sledujte losování ONLINE na iSportu.
Stejně jako v Lize mistrů dostane každý z 36 účastníků osm soupeřů, dva z každého výkonnostního koše. Vše určí los v Monaku od 13:00.
Právě Lyon s Pavlem Šulcem a exsparťanem Adamem Karabcem by byl možná nejatraktivnější volbou. Podobně zajímavá může být konfrontace s Boloňou, kam zamířil ze Sparty obránce Martin Vitík. Ve hře je také Braga s brankářskou kometou posledních měsíců Lukášem Horníčkem, ještě ale musí potvrdit dobře rozjetý dvojduel proti Lincolnu (první zápas 4:0).
Z anglické Premier League půjde do osudí Aston Villa a Nottingham. Z účastníků nedávného MS klubů v něm najdeme FC Porto a Salcburk.
Plzeň se na základě koeficientu zařadila do druhého koše, stejně jako loni by měla mít postupové ambice. V ligové fázi naposledy dosáhla na 16. místo s 12 body a následně došla až do osmifinále.