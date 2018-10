Trpišovský: Druhá půle mohla být lepší. Tecl před Spartou opět zraněný

Tecl si během duelu Evropské ligy v Kodani obnovil zranění kolene, kvůli kterému absentoval v předchozích týdnech. "Šance, že bude mimo je větší, než že bude v pořádku," připustil Trpišovský, že mu důležitý útočník bude s velkou pravděpodobností scházet i v nedělním derby se Spartou.

Jak hodnotíte pohodlnou výhru nad Duklou?

„Jsme spokojeni s výsledkem a vstupem do zápasu. Nikdo se nám nezranil, nevykartoval, z celkového hlediska spokokenost. V prvním poločase jsme hráli skvělý fotbal, na druhou stranu v některých pasážích jsme mohli hrát líp, mohli jsme líp odehrát druhý poločas. V některých pasážích jsme nebyli tak hladoví směrem do vápna a k soupeřově brance. Někdy jsme až moc chtěli kontrolovat hru.“

Co říkáte na výkon Miroslava Stocha, který vstřelil dvě branky?

„Jsem rád, že potvrzuje, že má formu. Důležití hráči jsou ale všichni, on je vidět, protože nahrává a střílí góly, na druhou stranu, mužstvo ho do těch nebezpečných situací dostává. Určitě je momentálně nositelem vysoké fotbalové kvality, hlavně těch rozhodujících momentů.“

Má ještě lepší formu než na jaře?

„Za tu dobu co ho znám, tak si myslím, že je momentálně v nejlepším rozpoložením. Troufnu si říct, že je to dnes absolutně komplexní hráč, který je nebezpečný jak při zakládání útoků, tak ve finální fázi.“

Jaká je situace u Stanislava Tecla, který nebyl ani na lavičce?

„Bohužel v utkání s Kodaní došlo k obnovení problému, který měl. Zápas dohrával už zraněný, ale měli jsme vystřídáno, takže jsme v podstatě hráli v deseti, protože on se v důsledku obnovení toho zranění už nemohl moc pohybovat. Definitivně uvidíme ve čtvrtek, šance, že bude mimo je ale větší, než že bude v pořádku.“

