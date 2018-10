Slavia šlape a brousí si zuby na derby: Snad se vyvarujeme chyb z jara

Slavia je nyní v čele tabulky a do derby půjde s obřím sedmibodovým náskokem, odstup mezi oběma giganty českého fotbalu však pro hráče v červenobílém na chápání zápasu nic nemění.

„Musíme se koncentrovat úplně stejně. Proti Dukle jsme ve druhém poločase až moc povolili a hráli jsme místy až profesorky a naivně. To od nás nebylo dobré a tým jako Sparta tohle může potrestat. Musíme být koncentrovaní celých 90 minut,“ upozorňuje autor první branky pondělního zápasu Vladimír Coufal.

Ten měl v defenzivní čtveřici dva nové parťáky. Michela Ngadeua nahradil Simon Deli, Jana Bořila zase Jaroslav Zelený, na hru sešívané obrany to ale vliv nemělo. „Duklu jsme do ničeho kromě penalty nepustili. Simon to zvládl fantasticky a s grácií a Zelí je fotbalista jako kráva, takže si s tím taky poradil skvěle,“ chválil pravý bek Slavie spoluhráče.

Situace mluví jasně – Slavia jede na vítězné vlně, Sparta nedokáže vyhrát více utkání v řadě a odvěkému rivalovi kouká na záda. I přes jednoznačně lepší herní projev a sedmibodový náskok v tabulce však na lídra ligy v derby nečeká nic jednoduchého. Nejsledovanější fotbalový duel v Česku má svá specifika. Je věcí diskuse, zda natolik charakteristický zápas rozhoduje spíše taktická připravenost, či psychická odolnost obou týmů.

„Nejsem ještě trenérem, abych hodnotil takové věci,“ usmíval se po utkání dvougólový střelec Miroslav Stoch. „Ale od každého trochu. Bude to o psychice, o taktice, možná o tom, kdo v ten moment bude mít lepší formu. Pevně věřím že si to ideálně načasujeme a v tom zápase se ze všeho vydáme,“ uvedl křídelník Slavie a zároveň připomněl jarní derby, v němž Slavia dotahovala tříbrankovou ztrátu.

„Pustíme si chyby, co jsme tam udělali na jaře, hlavně v prvním poločase. Toho se doufám vyvarujeme a věřím, že ten zápas můžeme zvládnout.“

