Náhrada za Krmenčíka? Jedničkou je Komličenko, ve hře objev ze Slovenska

První šok je pryč, nastal čas řešit, co dál. Plzeň včera oficiálně potvrdila vážné zranění Michaela Krmenčíka, kvůli kterému reprezentační útočník zřejmě vynechá celý zbytek sezony. Proces hledání adekvátní náhrady bude mít dvě fáze. Do konce podzimu si obhájce titulu bude muset vystačit z vlastních zdrojů, v zimním přestupovém termínu pak zřejmě do Štruncových sadů dorazí nová posila. Variantou číslo jedna je zatím Nikolaj Komličenko z Mladé Boleslavi, ve hře jsou i jiní zajímaví hráči.