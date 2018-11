Taktika do derby: Sparta zjednodušit hru, Slavia využít „vypínání“

Sparta? Zjednodušit hru!

Hrát blízko u sebe, kompaktně, v bloku. A především bezpečně! Sparta musí zkvalitnit organizaci hry, kterou má lépe zvládnutou její odvěký rival. Stejně jako celoplošný presink, kvůli kterému by podle trenéra a experta Vlastimila Paličky měla zjednodušit hru.

Presink Slavie? Nedržet dlouho míč!

VLASTIMIL PALIČKA: „Znázornil jsem presink z klasického postavení obou týmů: z pohledu k Slavie jde o postavení obranné s posuny hráčů do těžiště hry při rozehrávce Sparty. Cílem je dostat sparťany s míčem pod tlak, donutit je chybovat, získat balon a ohrozit jejich branku. Slávisté mají presink vysoce nebezpečný. I jejich organizace hry je preciznější, Sparta spíš sází na individuální schopnosti hráčů. Reakcí letenského týmu by proto mělo být zjednodušení hry, např. častější zahájení hry dlouhým výkopem. Všichni víme, že Sparta chce hrát na procento držení míče, dominovat. Jenže pokud vystaví hru od stoperů, kteří nejsou moc konstruktivní, Slavii by to akorát nahrálo. Díky zvládnutému presinku by to pro ni byla šance, jak získávat míče. Pak by následovalo „bé“ – uplatnění vysoké rychlosti v protiútocích. Zjednodušením hry myslím i to, aby vepředu využívala rychlého Tetteha, který je schopen zlobit sprintovými náběhy za obranu.“

Rychlé dostupování Stocha a Hušbauera

VLASTIMIL PALIČKA: „Všiml jsem si, že Slavia často zahajuje hru od své branky dlouhými přihrávkami na vysoko postavené krajní obránce (Coufal, Bořil). A zejména Josef Hušbauer sbíhá do prostoru za nimi. Je to mozek, má přehled. Dokáže hrát na krátko či změnit těžiště hry pár doteky. Jde o nacvičené věci, stejně jako když se Miroslav Stoch přesouvá z křídla doprostřed. Oba dva mají skvělou střelu ze střední a větší vzdálenosti. Proto je třeba k nim včas dostupovat, nutit je řešit situaci přihrávkou nebo jim střelu zblokovat. V lepším případě míč odebrat. Platí to především pro střední obránce a defenzivního záložníka. V případě Stocha je nebezpečí o to větší, že nabral vynikající formu a nebojí se uplatnit ani slabší nohu. Sparťané mu musejí zmenšit hřiště, být kompaktní, hrát blízko u sebe, aby vzdálenosti mezi nimi nebyly velké. A po ztrátě míče přepínat do okamžitého presinku, aby útok Slavie alespoň zpomalili.“

Systém 3 – 5 – 2 a utlumení ostrých krajů

VLASTIMIL PALIČKA: „Slávističtí beci Coufal a Bořil jsou válečníci, pracovití, agresivní v soubojích. Dokážou přečíslit křídelní prostory, umějí se dostat do zakončení. Je to další věc, kterou Sparta musí pokrýt, a pro derby bude klíčová. Pro Letenské by proto mohlo být vhodné a efektivní zvolit rozestavení 3 – 5 – 2. Přestože tomuto hernímu systému někdy chybně říkáme „na tři herní obránce“, jeho cílem je výrazněji pokrýt křídelní prostory. V obranné fázi totiž hrajete na pět obránců tzv. 5 – 3 – 2. Touto formací by Sparta mohla otupit kvalitu Slavie na krajích. Ke všemu by posílila střed pole třemi hráči, což by znamenalo zahuštění prostoru v ose hřiště před pokutovým územím Sparty, odkud hrozí nebezpečí ze strany Stocha a Hušbauera. V tomto rozestavení lze navíc využít dva útočníky, i když trenéři často používají tzv. „kyvadlo“, kdy jeden z nich v obranné fázi pomáhá ve středu hřiště.“

Slavia? Využít "vypínání"

Soupeře umí skolit na všechny způsoby. Proto může derby být celé o tom, jak Sparta dokáže ustát až bestiální Slavii. „Sešívaní“ budou mít šanci třeba v tom, že Letenští občas ztrácejí koncentraci, tvrdí mimo jiné Karel Krejčí, trenér reprezentační dvacítky.

Sparťané podceňují černou práci

KAREL KREJČÍ: „Standardky zrovna v těchto těžkých zápasech obvykle hrají důležitou roli. Slavia má ty svoje útočné navíc zvládnuté velmi dobře, zatímco Sparta z různých příčin při obranných tápe. Je velmi pravděpodobné, že se díky svému náročnému hernímu stylu Slavia do několika takových příležitostí dostane, jednoduše řečeno, Sparta může inklinovat k faulům. Pak mohou slávisté využít svůj důraz a hlavičkářské schopnosti, které má pět až šest hráčů základní sestavy, a taky velkou šikovnost Stocha nebo Hušbauera při zahrávání. Oproti tomu Sparta má při svém bránění potíže s osobní odpovědností, ale to je logické. Spousta hráčů vidí svůj přínos na hřišti jinde než v této černé práci, podceňují tyhle situace. Vybavím si poslední utkání v Plzni, kdy Sparta inkasovala přesně proto, že i když první balon při rohu uhrála, stejně pak soupeře nechala skórovat tím, že jednotlivci nevydrželi zůstat u svých protihráčů. Tohle může být rozhodující faktor derby.“

Použít dynamického útočníka

KAREL KREJČÍ: „Ať už do derby nastoupí ve středu obrany Štetina, Kaya nebo Radakovič, všichni tři se potýkají s rychlostními nedostatky, Radakovič asi nejméně z nich. Nabízí se proto využít rychlonohého mladého útočníka, tedy postavit znovu mladého Matouška, který už svými sprinty zatopil sparťanům na Letné v dresu Příbrami. Přesto bych se nebránil ani druhé myšlence, tedy postavit Škodu, který také umí jít do tahu. Pamatuji si, jak jsme takhle v Plzni dávali dohromady Ďuriše, zkušeného hráče, aby stihnul zápas na Spartě. Pro tak vyhrocená utkání je výhoda mít něco odehráno, Škoda by mohl pro Matouška zápas slušně rozběhnout, otlouct stopery, i to má svůj význam a přínos. Mimo to Škoda by našel velké uplatnění právě i při útočných standardkách.“





Kanga a spol. po ztrátě míče vypínají

KAREL KREJČÍ: „Chování Sparty po zisku míče není ideální, několik hráčů jako by vypnulo místo toho, aby hned zatáhli zpátky. Anebo když jdou dozadu, dlouho jim trvá, než se rozkývou. Pro Slavii tohle může být obrovská zbraň. Ta se chová velmi aktivně, soupeře pořád napadá, a jakmile získá míč, umí se zachovat účelně. Nejhorší chvíle pro Spartu nastává ve chvíli, kdy míč ztratí ve středu hřiště, Kanga je k tomu dost náchylný, a navíc se právě ani moc nevrací. Tím vzniká prostor mezi zálohou a stopery, kterého lze hned využít, buď střelou z dobré pozice, nebo dohráním akce až do šestnáctky. Sparta má obecně problémy se soupeři, kteří chtějí hrát, kteří se před ní nestáhnou, dělá jí to potíže v kombinaci. A s tímhle aktivním plánem přijede na Letnou určitě i Slavia.“

