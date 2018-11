SESTŘIH: Příbram - Slovácko 0:3. První výhra hostů po osmi zápasech

Příbramský kouč Csaplár po posledních špatných výsledcích udělal hned čtyři změny v sestavě. Na lavičku usedl i kapitán Skácel, naopak poprvé v základu dostal šanci Pejša. Domácí byli v úvodu výrazně aktivnější, ovšem ve finální fázi se trápili.

V 16. minutě mohli jít do vedení hosté, když po chybě domácí obrany běžel sám na branku Zajíc. Udělal kličku gólmanovi Kočímu a spadl, sudí Houdek to místo faulu posoudil jako simulování a dal Zajícovi žlutou kartu.

SESTŘIH: Příbram - Slovácko 0:3. Tři údery po přestávce a Slovácko už není poslední Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Vzápětí měla největší šanci Příbram. Pejša po chybné rozehrávce soupeře vletěl do vápna a hledal volného Fantiše, přihrávku k němu ale neprocpal. To se povedlo až Hlúpikovi, jenže Fantiš místo střely z první do odkryté branky míč ještě zpracovával.

V příbramské sestavě byl hodně vidět Voltr, který už v úvodu nebezpečně střílel, ale tečovaná střela skončila těsně vedle. Pak se dostal k nebezpečné hlavičce. Do poločasu ještě zahrozil Hlúpik, ale trefil jen brankáře Trmala.

Ve druhé půli zničehonic udeřilo Slovácko. Míč ve vápně propadl v 50. minutě k Zajícovi, který zachoval klid a uklidil balon do protipohybu brankáře. Vstřelil svůj první ligový gól od března.

Příbramští se pak snažili o vyrovnání, ale dobrou střelu Voltra vytáhl zpod břevna Trmal. Víc si už domácí nevytvořili. Naopak pět minut před koncem utekl hostující Kuchta, nahrál před branku, kde Tregler nedokázal zažehnat nebezpečí a Sadílek rozhodl. V nastavení pak po brejku přidal třetí gól Slovácka Kuchta.

Tým z Uherského Hradiště vyhrál vzájemný zápas počtvrté za sebou navíc bez inkasované branky, Příbram mu nedala gól už 427 minut.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 50. Zajíc, 85. Sadílek, 90+2. Kuchta Sestavy Domácí: Kočí – Kodr, Nitrianský (83. Nový), Tregler, Antwi – Hlúpik (74. Keita), Květ, Soldát, Fantiš (C) – Pejša (57. Jan Rezek), Voltr. Hosté: Trmal – Juroška, S. Hofmann, J. Krejčí, Reinberk – Navrátil, Machalík (63. Sadílek), V. Daníček (C), Jakub Rezek (46. Kalabiška), Havlík – Zajíc (79. Kuchta). Náhradníci Domácí: Nový, Průcha, Katidis, Skácel, Rezek, Keita, Švenger Hosté: Janošek, Kuchta, Hellebrand, Sadílek, Kalabiška, Petr, Daněk Karty Domácí: Voltr, Nitrianský, Kodr, Květ, Tregler Hosté: Zajíc, Machalík, Trmal Rozhodčí Jiří Housek. Asistenti: Tomáš Mokrusch, David Hock. Čtvrtý rozhodčí: Vojtěch Severýn Stadion Na Litavce, Příbram Návštěva 1856 diváků

Klíčové momenty zápasu:

Příbram - Slovácko: Jedovka Fantiše vyzkoušela gólmana Slovácka 720p 360p REKLAMA

Příbram - Slovácko: Příbram nepotrestala fatální chybu hostí, Fantiš selhal v koncovce Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Příbram - Slovácko: Antwiho centr mohl zužitkovat Voltr 720p 360p REKLAMA

Příbram - Slovácko: Hlúpik se dostal za obranu, na gólmana Trmala ale nevyzrál 720p 360p REKLAMA

Příbram - Slovácko: Pohotový Zajíc otevírá zblízka skóre, 0:1 720p 360p REKLAMA

Příbram - Slovácko: Voltrova slušná rána, předvedl se gólman Trmal 720p 360p REKLAMA

Příbram - Slovácko: Voltr je při chuti, jeho střela zase protáhla Trmala Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Příbram - Slovácko: Pověstná dělovka Květa brankáře Trmala nepřekvapila 720p 360p REKLAMA

Příbram - Slovácko: Zajíc po rohu hlavičkoval těsně vedle 720p 360p REKLAMA

Příbram - Slovácko: Střídající Sadílek uzemnil Příbram, 0:2 720p 360p REKLAMA

Příbram - Slovácko: Slušná ránu Kalabišky vyrazil gólman Kočí 720p 360p REKLAMA

Příbram - Slovácko: Příbram zase na ručník, třetí zásah přidává Kuchta 720p 360p REKLAMA